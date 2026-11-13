LS·포스코, 희토류로 영토 확장…전기차 넘어 방산까지

美, 내년부터 중국산 희토류 방산 조달 제한 강화

LS, 베트남 금속화·한미 영구자석 생산거점 구축

포스코, 희토류 정제·영구자석 사업 확대…북미 공략

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 미국의 중국산 희토류 조달 제한이 강화되면서 LS와 포스코그룹이 희토류 사업을 새로운 성장동력으로 육성하고 있다. 기존 비철금속과 이차전지 소재 사업에서 축적한 역량을 바탕으로 희토류 원료 확보부터 영구자석 제조까지 이어지는 비중국 공급망 구축에 나섰다. 전기차와 로봇에 이어 방위산업에 필요한 핵심 소재까지 사업 영역을 넓히려는 전략이다.

LS에코에너지 베트남 생산법인 LS-VINA 전경. [사진=LS에코에너지]

◆ LS, 베트남 희토류 금속·한미 영구자석 생산 추진

13일 산업계에 따르면 LS와 포스코그룹은 희토류 원료 확보와 분리·정제, 영구자석 제조를 아우르는 생산체계 구축에 속도를 내고 있다.

LS그룹은 계열사별 역할을 분담해 희토류 금속 생산부터 영구자석 제조까지 사업을 확대하고 있다. 호주에서 원료를 공급받아 베트남에서 금속으로 가공하고 한국과 미국에서 영구자석을 제조하는 구조다.

LS에코에너지는 호주 희토류 기업 라이너스와 협력해 베트남에 사마륨 금속 생산시설을 구축하고 있다. 기존 생산법인 LSCV의 호찌민 공장 부지에 116억원을 투자해 연산 240톤 규모의 생산능력을 확보하고 오는 12월 시양산에 들어갈 계획이다. 사마륨은 고온에서도 자력을 유지하는 사마륨코발트(SmCo) 영구자석의 핵심 원료로 전투기와 미사일 등 방산장비에 활용된다.

영구자석 제조는 LS전선이 맡는다. 자회사 코리아모션웍스를 통해 경북 구미에 3500억원을 투자해 연산 1000톤 이상 규모의 생산공장을 건설한다. 내년 상반기 착공해 2028년 하반기부터 전기차와 로봇용 네오디뮴 영구자석을 양산하고 이후 방산용 사마륨코발트 영구자석으로 제품군을 확대할 계획이다. 미국 버지니아주에서도 생산시설 구축을 추진하고 있다.

LS그룹은 앞서 구리와 니켈 등 비철금속 사업을 기반으로 이차전지 소재 공급망을 확장해 왔다. 인도네시아 니켈 원료 확보부터 LS MnM의 황산니켈·황산코발트 생산, LS-엘앤에프배터리솔루션의 전구체 제조까지 사업을 연결하는 방식이다. 지난 10일에는 LS MnM이 울산 온산 배터리소재 공장을 준공했다. 희토류 사업에서도 이러한 소재 가공 역량을 활용해 전기차·방산 분야로 사업을 다각화한다는 구상이다.

◆ 포스코, 희토류와 구동모터 사업 연계…북미 공략

포스코그룹은 포스코인터내셔널을 중심으로 희토류 원료 확보부터 분리·정제, 영구자석 제조까지 공급망을 구축하고 있다. 이를 기존 전기차 구동모터코어 사업과 연결해 북미 시장에서 모터 핵심 소재와 부품을 함께 공급한다는 전략이다.

포스코인터내셔널은 말레이시아와 라오스에서 연간 4500톤 규모의 희토류 분리·정제 제품을 확보하는 사업을 추진하고 있다. 미국에서는 희토류 정제 기업 리엘리먼트와 총 2억달러를 공동 투자해 생산시설을 구축할 계획이다. 1단계 연산 3000톤 규모로 시작해 최대 6000톤까지 확대한다. 2027년 4분기 시범생산을 거쳐 2028년 본격 양산을 목표로 하고 있다.

미국 현지 영구자석 생산 기반도 확보할 방침이다. 기존 제조 기술을 보유한 기업에 대한 전략적 투자와 글로벌 업체와의 협력을 통해 원료부터 완제품까지 이어지는 생산체계를 완성한다는 구상이다.

포스코그룹의 강점은 기존 전기차 구동모터 소재 사업과의 연계다. 포스코는 모터 철심에 사용되는 전기강판을 생산하고 포스코모빌리티솔루션은 이를 가공해 구동모터코어를 제조한다. 여기에 포스코인터내셔널의 희토류 영구자석 공급망이 더해지면 전기차 모터의 핵심 소재와 부품을 함께 공급할 수 있게 된다.

포스코인터내셔널은 앞서 북미와 유럽 완성차 업체로부터 총 1조1600억원 규모의 희토류 영구자석 공급계약을 확보했다. 기존에는 국내 전문업체와 협력해 제품을 조달하는 구조였다면 앞으로는 해외 생산 기반을 확대해 공급망 전반에 대한 사업 역량을 강화할 계획이다.

포스코센터 전경. [사진=포스코]

◆ 美 규제에 비중국 공급망 수요 확대…양산 경쟁력 관건

LS와 포스코그룹이 희토류 사업 확대에 나선 배경에는 글로벌 수요 증가와 중국 중심의 공급망 재편이 자리 잡고 있다.

국제에너지기구(IEA)의 2026년 희토류 보고서에 따르면 중국을 제외한 국가들의 자석용 희토류 수요는 2035년까지 약 50% 증가할 전망이다. 반면 기존 생산시설과 증설 계획을 고려하더라도 중국 외 지역의 예상 수요 충족률은 희토류 채굴 약 50%, 분리·정제 약 25%, 영구자석 제조 20% 미만에 그칠 것으로 분석됐다. 원료 확보뿐 아니라 이를 가공해 완제품으로 생산하는 제조 기반 확충이 시급한 상황이다.

미국의 공급망 규제도 국내 기업들의 사업 확대에 기회로 작용하고 있다. 미국 국방부는 내년 1월부터 중국 등 특정 국가에서 채굴·정제·가공한 희토류가 포함된 영구자석의 조달 제한을 강화한다. 기존 영구자석 제조 단계에 집중됐던 규제를 원료 생산 단계까지 확대하는 것이다. 이에 따라 중국을 거치지 않는 희토류 공급망의 전략적 가치가 커지고 있다.

다만 희토류 사업의 본격적인 수익 창출까지는 시간이 필요할 전망이다. 미국의 규제 강화가 내년부터 시행되는 것과 달리 국내 기업들의 주요 영구자석 생산시설은 2028년 이후 양산에 들어가기 때문이다. 안정적인 원료 조달과 생산 수율 확보, 중국 업체들과의 원가 격차 축소도 과제로 남아 있다.

업계에서는 중국 중심의 희토류 공급망이 재편되면서 국내 소재기업들의 사업 기회가 확대될 것으로 보고 있다. 다만 실제 시장 선점 여부는 투자 계획을 안정적인 양산과 고객사 확보로 연결할 수 있는지에 달렸다는 분석이다.

heoneykim@newspim.com