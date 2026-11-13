우진, 3분기 영업익 24억원 달성

AI 핵심 요약beta
- 우진은 13일 3분기 매출 339억원·영업이익 24억원을 기록했다
- 원자력 계측기 성장에 반도체용 온도센서 매출도 52.6% 늘었다
- 한국지노는 MLCC 수요 확대에 따른 SCR 납품 증가로 호실적을 냈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 산업용 정밀계측기기 전문기업 우진이 3분기 연결기준 매출액 339억원, 영업이익 24억원을 달성했다고 13일 밝혔다. 전분기 대비 매출은 9.7%, 영업이익은 193.4% 증가했으며, 당기순이익은 20억원으로 전분기 대비 대폭 개선됐다.
실적 개선은 원자력발전소 핵심 계측기 사업의 안정적 성장에 반도체용 온도센서 사업의 고성장이 더해진 결과다. 올해 3분기까지 누적 온도센서사업부 매출액은 148억원으로 전년 동기 대비 52.6% 증가했다.
회사에 따르면 우진은 축적된 정밀 온도 측정 기술을 바탕으로 온도센서의 적용 분야를 다각화하고 있다. 기존 반도체 산업을 넘어 우주·항공 등 첨단산업 분야로 제품 적용 범위를 확대할 계획이다.
우진의 종속회사인 한국지노는 이번 분기 매출액 60억원, 영업이익 7억원을 기록했다. 최근 적층세라믹콘덴서(MLCC) 수요 확대에 따른 전력조절계(SCR) 납품 증가가 호실적을 이끌었다. SCR은 MLCC 소성로의 전력을 정밀하게 조절해 소성 공정의 안정적인 온도 제어를 지원하는 장치다.
우진 관계자는 "원자력발전소 핵심 계측기 사업의 호조 외에 반도체용 온도센서, MLCC 소성로용 전력조절계 판매 증가로 전분기 대비 실적이 개선됐다"며 "차별화된 기술력과 안정적인 영업기반을 바탕으로 본사 주요 사업과 종속회사들이 고른 성장을 보이고 있다"고 말했다.
nylee54@newspim.com