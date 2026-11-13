매출 줄어도 이익은 2.4배…오아시스마켓, 3분기 익성 개선

AI 핵심 요약beta
- 오아시스마켓은 3분기 매출이 10% 감소했지만 영업이익은 143% 늘었다
- PB 상품과 산지 직소싱 확대로 매입 원가를 낮춰 수익성을 개선했다
- 오아시스루트로 재고와 물류를 효율화해 3분기 영업이익률을 5%로 높였다
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매출원가 15.9% 감소…누적 영업이익 74% 증가
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 오아시스마켓이 올해 3분기 매출 감소에도 영업이익을 두 배 이상 늘렸다. 자체 브랜드(PB) 상품과 산지 직소싱을 확대해 매입 원가를 낮추고, 물류 운영 효율을 높이면서 수익성을 개선했다.
오아시스마켓은 올해 3분기 별도 기준 영업이익이 65억2000만원으로 전년 동기 대비 143% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 매출은 1306억9000만원으로 10% 줄었다. 당기순이익은 57억5000만원으로 약 190% 늘었다.
매출보다 원가가 더 큰 폭으로 줄면서 이익이 증가했다. 3분기 매출원가는 869억2000만원으로 전년 동기 대비 15.9% 감소했다. 반면 매출총이익은 437억6000만원으로 4.2% 늘었다. 영업이익률은 지난해 3분기 약 1.8%에서 올해 약 5.0%로 높아졌다.
회사는 상품 구성 개선과 직접 조달 확대를 주요 요인으로 꼽았다. PB 상품의 경쟁력을 높이고 산지 직소싱 네트워크를 강화해 원가 부담을 낮췄다는 설명이다.
자체 물류 정보기술(IT) 솔루션 '오아시스루트'도 활용했다. 데이터를 기반으로 재고와 물류 동선을 관리해 재고 부담을 줄이고 판매관리비를 통제했다.
올해 1~9월 누적 실적에서도 매출과 이익의 흐름이 엇갈렸다. 누적 매출은 4070억4000만원으로 전년 동기 대비 약 5% 감소했지만, 영업이익은 217억3000만원으로 74% 증가했다. 누적 당기순이익은 171억원으로 30% 늘었다.
오아시스마켓 관계자는 "우수한 상품을 합리적인 가격에 선보이기 위한 노력과 차별화된 물류 시스템을 바탕으로 가시적인 성장을 이뤄냈다"며 "향후에도 검증된 수익 창출력과 커머스 테크 경쟁력을 바탕으로 지속 가능하고 내실 있는 성장을 이어갈 것"이라고 말했다.
nrd@newspim.com