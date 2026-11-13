[특징주] 李대통령 벤처투자 개선 주문에…DSC인베스트먼트 상한가

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 13일 VC 투자금 회수 구조 개선을 강조했다
- 창투사 관련주가 코스닥 활성화 기대감에 일제히 상승했다
- DSC인베스트먼트는 29.92% 올라 상한가를 기록했다
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투자금 회수 구조 개선 강조에 창투사 동반 상승
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 이재명 대통령이 벤처캐피탈(VC)의 투자금 회수 구조 개선을 강조하면서 13일 창업투자회사 관련주가 일제히 상승하고 있다. 기업공개(IPO)에 편중된 회수 시장을 개선하고 코스닥 시장을 활성화하겠다는 정책 방향이 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.
이날 오전 11시13분 기준 코스닥 시장에서 DSC인베스트먼트는 전 거래일 대비 29.92% 오른 8120원에 거래되고 있다. 가격제한폭까지 상승하며 상한가를 기록했다.
TS인베스트먼트도 22.77% 급등한 1909원에 거래 중이다. 이어 ▲컴퍼니케이 11.66% ▲스톤브릿지벤처스 10.05% ▲미래에셋벤처투자 9.22% ▲SV인베스트먼트 8.86% ▲아주IB투자 8.33% 등 벤처투자 관련 종목 전반으로 매수세가 확산하고 있다.
이 밖에 나우IB는 7.17%, LB인베스트먼트는 5.41%, 에이티넘인베스트는 3.55% 상승하고 있다.
이날 창투사 주가 상승은 이 대통령이 자본시장 정책 간담회에서 벤처투자 생태계의 구조적 문제를 짚은 데 따른 것으로 보인다.
이 대통령은 벤처캐피탈의 투자금 회수가 IPO에 지나치게 의존하고 있다는 점을 지적하며 회수 경로를 다양화할 필요성을 강조했다. 아울러 코스닥 시장의 세그먼트 도입을 검토하고 성장 잠재력이 높은 기업과 취약기업을 구분하는 제도 개선 방향도 제시했다.
벤처캐피탈은 비상장기업에 투자한 뒤 IPO나 지분 매각 등을 통해 투자금을 회수한다. 회수 시장이 활성화되면 기존 투자자금의 재투자 여력이 커질 수 있다는 점에서 관련 기업의 수혜 기대감이 반영된 것으로 해석된다.
plum@newspim.com