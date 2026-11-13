'반포 부정청약 의혹' 이혜훈 불구속 송치…아파트 처분금지 신청

AI 핵심 요약beta
- 경찰은 13일 이혜훈 전 후보자를 부정청약 혐의로 송치했다
- 이 전 후보자는 기혼 장남을 미혼으로 기재해 청약 가점을 높인 혐의다
- 경찰은 아파트 기소 전 몰수보전을 신청하고 수사 결과를 국토부에 알렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 서울 서초구 반포동 래미안 원펜타스 아파트 부정청약 의혹을 받는 이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자가 공소청에 넘겨졌다.
서울경찰청 금융범죄수사대는 13일 이 전 후보자를 사기와 업무방해 등 혐의로 서울중앙지방공소청에 불구속 송치했다고 밝혔다.
경찰은 이 전 후보자 측이 부정한 방법으로 분양받은 것으로 판단한 아파트에 대해 기소 전 몰수보전을 신청했다. 몰수 보전 신청이 법원에서 받아들여지면 확정 판결 전까지 해당 아파트를 매매하거나 양도하는 등 임의로 처분할 수 없다. 경찰은 이번 수사 결과를 국토교통부에도 알렸다.
이 전 후보자는 2024년 7월 래미안 원펜타스 청약 과정에서 이미 결혼식을 올린 장남을 미혼 부양가족으로 포함해 청약 가점을 높였다는 혐의를 받고 있다. 장남의 혼인신고를 미루는 이른바 '위장 미혼' 방식으로 부양가족 수를 부풀렸다는 의혹이다. 이 후보자는 청약 당첨 약 1년 만에 40억원 상당 시세 차익을 거뒀다고 알려졌다.
이 전 후보자는 지난해 12월 기획예산처 장관 후보자로 지명됐고 지난 1월 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에도 참석했다. 인사청문회 과정에서 이 전 후보자 아파트 부정 청약과 보좌진 갑질 의혹 등이 불거졌다. 논란이 커지자 이재명 대통령은 지난 1월 이 전 후보자에 대한 지명을 철회했다.
한편 시민단체 사법정의바로세우기시민행동은 지난 1월 이 전 후보자와 남편 등을 경찰에 고발했다. 경찰은 지난 3월 이 전 후보자의 자택 등 5곳을 압수수색하며 수사했다.
calebcao@newspim.com