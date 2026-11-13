삼성바이오로직스 노사, 17일 교섭 재개…부분파업은 27일까지

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스 노사가 17일 임금·인사제도 개선 교섭을 재개한다
- 노조는 6일부터 27일까지 부분 파업을 이어갈 예정이다
- 노조는 18일까지 한국노총 가입 여부를 묻는 투표를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
노조위원장 사측 영업비밀 유출 혐의 송치
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스 노사가 오는 17일 교섭을 재개한다. 임금 인상과 인사제도 개선을 둘러싼 갈등으로 노조가 부분 파업을 이어가는 가운데 노사가 다시 협상 테이블에 앉는다.
13일 삼성바이오로직스 노조에 따르면 노조는 당초 이달 3일부터 교섭을 진행하자고 요구했으나, 회사가 일정을 2주 미루자고 제안하면서 재개일이 17일로 잡혔다.
노조는 지난 3월 사측과의 조정이 결렬된 뒤 상반기에 파업을 벌였다. 이달 6일부터는 부분 파업에 돌입했으며, 오는 27일까지 이어갈 예정이다. 노조는 부분 파업 첫날 결의문을 내고 경영진에 "노조의 요구에 구체적으로 답하고 (임금·단체협약) 타결을 위해 실질적으로 논의하라"고 요구했다.
노조는 오는 18일까지 한국노동조합총연맹(한국노총) 가입 여부를 두고 조합원 찬반 투표도 진행한다. 한국노총은 지난 12일 성명을 통해 "조합원의 선택을 존중하며, 그 길에 함께 하겠다"고 밝혔다.
한편, 박재성 삼성바이오로직스 노조 위원장 등 집행부 2명은 이날 사측의 영업비밀 자료를 유출한 혐의로 공소청에 송치됐다.
sykim@newspim.com