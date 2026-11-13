여행자 마약밀수 적발 93% 급증...인천공항 통합 판독센터 추진

10월까지 1440건 적발...중량은 52% 감소

국제우편 서신류 검사 표준화·특송 이중 판독

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 올해 1~10월 여행자를 통한 마약 밀반입 적발이 1년 전보다 93% 늘어 전체 적발 건수의 3분의 2를 넘어섰다. 관세청은 인천공항 제1·2터미널의 엑스레이(X-ray) 통합 판독센터 구축을 추진하고 국제우편·특송화물과 주요 항만의 검사도 강화할 계획이다.

관세청은 13일 이종욱 관세청장 주재로 인천공항 국제우편물류센터에서 전국세관 마약단속 점검회의를 열고 밀반입 경로별 단속 실태와 보완 방안을 논의했다. 이 청장은 회의에 앞서 센터 내 세관 검사 구역을 찾아 국제우편 검사 시설과 장비 운영 상황을 살폈다.

이종욱(왼쪽) 관세청장이 13일 인천 국제우편물류센터에서 열린 전국세관 마약단속 점검회의에 앞서 세관 검사 구역을 방문해 검사시설 및 장비운영 실태 등을 살펴보고 있다. [사진=관세청] 2026.11.13 jongwon3454@newspim.com

관세청이 올해 10월까지 국경 단계에서 적발한 마약 밀반입은 1440건, 1395㎏이다. 지난해 같은 기간보다 건수는 40% 늘었고 중량은 52% 줄었다. 여행자 적발은 977건으로 전체의 약 68%를 차지했다. 국제우편과 특송화물 적발 건수는 각각 11%, 16% 줄었지만, 특송화물의 적발 중량은 458㎏으로 97% 늘었다.

국제우편은 국제특급우편(EMS)에 이어 편지·서류 등 서신류의 마약류 선별·검사 절차도 표준화한다. 관세청은 지난 4월 전국 5개 우편집중국에 2차 검사망을 마련한 뒤 이곳에서 마약 20건, 6.9㎏을 적발했다. 앞으로 우편집중국에 라만분광기 등 첨단장비를 배치하고 마약탐지견도 투입할 방침이다.

특송화물은 엑스레이 판독 시간을 3초에서 7초로 늘렸다. 연내 민간 특송업체 시설에 세관 직원을 파견해 현장에서 의심 화물을 선별하고 세관에서 다시 확인하는 이중 판독체계를 도입할 계획이다.

해상화물에서는 지난 3월 인천항에서 태국발 컨테이너에 숨긴 대마 636㎏이 적발됐다. 관세청은 수입화물 검사 때 포장재와 운송수단을 필수 검사 대상에 포함하고, 부산세관에서 운용 중인 수중드론을 인천·울산 등 주요 항만세관으로 확대 도입할 계획이다.

이 청장은 "국경단계에서 마약류를 선제적으로 차단하는 것이 마약으로 인한 국민 피해를 예방하고 사회적 비용을 절감하기 위한 핵심"이라며 "모든 반입경로에 대한 감시·단속체계를 더욱 촘촘히 구축하는데 모든 역량을 집중해야 한다"고 강조했다.

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