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[종합] '주식 우상향' 빨간 넥타이 맨 李대통령…"목표는 자산시장 정상화"

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  • 이재명 대통령은 13일 자본시장 정상화를 확고한 정책 방향으로 강조했다
  • 이 대통령은 기업 지배구조 개선과 불공정 거래 근절을 지시했다
  • 이 대통령은 코스닥 개혁과 자본시장 선진화 TF 구성을 주문했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한국거래소에서 '자본시장 정책 간담회' 주재
불공정 행위 근절 위해 범정부 차원 엄정 대응
IR 소극적 기업에 "시장에 남을 자격 있나 의문"
의무공개매수제도 두고 "욕 먹더라도 파이 키우자"
자본시장 정상화·선진화 TF 구성…"터놓고 이야기 하자"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 13일 자본시장 정상화가 현 정부의 확고한 정책 방향이라고 강조하며, 기업 지배구조 개선, 불공정 거래 근절, 코스닥 시장 개혁 의지를 밝혔다.

아울러 관계부처 고위급 책임자가 참여하고 주도하고, 국회와 민간도 참여하는 태스크포스(TF)를 꾸려 자본시장 정상화와 선진화를 추진하라고 지시했다.

이재명 대통령이 13일 오전 서울 여의도 한국거래소에서 '자본시장 정책 간담회'를 주재하며 토론하고 있다. [사진=KTV]

◆ 빨간 넥타이 매고 "주식시장 다시 우상향 바라"

이 대통령은 이날 오전 서울 여의도 한국거래소에서 '자본시장 정책 간담회'를 주재했다. 주식시장에서 '상승장'을 상징하는 빨간색 넥타이를 맨 이 대통령은 간담회 참석자들을 둘러보며 "여러분이 오늘 주로 빨간색 넥타이를 매고 있는데 저도 빨간색으로 통일했다"며 "우리 주식시장이 다시 우상향하기를 바라면서 회의를 시작하겠다"고 말했다.

이 대통령은 먼저 "저의 목표는 자산시장의 정상화, 그다음 금융시장 정상화"라며 "자본시장 개혁에 대한 정부의 의지와 정책이 다시 한번 시험대에 올랐다고 생각한다"고 밝혔다.

이어 "자본시장 정상화는 정부의 확고한 정책 방향이고 의지다. 이것은 의심할 여지가 없다"며 "대한민국 기업이라는 이유로, 대한민국 주식 시장에 상장돼 있다는 이유로 똑같은 주식이 저평가받는 것은 슬픈 일이기도 하지만 매우 불합리한 비정상"이라고 짚었다.

그러면서 "비정상을 정상화하는 것이 정부의 핵심 과제"라며 "자산시장에서의 정상화 또 금융시장 정상화도 정부가 반드시 해야 하고 또 충분히 할 수 있는 일이라고 생각한다"고 강조했다.

◆ "중수청에 자본시장 불공정 행위 단속 별도 지시"

이 대통령은 "저는 자본시장에 제일 중요한 가치는 신뢰라고 생각한다"며 "혹시 주가 조작하지 않을까, 과연 내가 가진 회사의 주식이 제대로 대접을 받을 수 있을까, 내가 가지고 있는 회사의 기업 경영자들은 과연 주주를 공평하게 대하고 주주를 대접해 줄까, 혹시 이상하게 중복 상장을 해서 우리 것을 빼가지 않을까, 이런 걱정들이 있지 않느냐"고 물었다.

이어 "이 모든 게 걱정이고, 이 걱정을 없애고 믿음을 갖게 하는 것, 합리적으로 예측 가능한 시장을 만드는 것, 결국 신뢰를 회복하는 게 가장 핵심"이라고 덧붙였다.

이 대통령은 "잘못된 제도는 고치고, 좋은 제도는 받아들였지만 아직도 좀 부족하다"며 "주가 조작이나 이런 불공정 행위에 대해서도 범정부 차원에서 엄정 대응하고 있다"고 언급했다.

그러면서 "단속 인력도 늘리고, 제가 중대범죄수사청에도 각별히 금융시장과 자본시장 불공정 행위를 엄정히 단속하라고 별도 지시도 해놓은 상태"라고 말했다.

이재명 대통령이 13일 오전 서울 여의도 한국거래소에서 '자본시장 정책 간담회'를 주재하며 토론하고 있다. [사진=KTV]

◆ "부실 기업 상폐 요건 적용해 신속 퇴출"

코스닥 시장 개혁도 언급했다. 이 대통령은 "코스닥 시장 개혁과 안정적인 투자 기반 확충은 우리가 해 나가야 할 과제"라며 "부실한 기업, 저성과 기업은 상장폐지 요건을 제대로 적용해서 신속하게 퇴출시켜야 할 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "그 와중에 기술력 성장 가능성을 가진 기업들이 제대로 평가받지 못하고 피해를 입지 않도록 하는 것도 중요한 것 같다"며 "시장의 진입·퇴출 평가에 관한 체계를 전반적으로 점검해서 코스닥 시장을 혁신 기업들이 성장하고 투자자는 믿고 투자할 수 있는 시장으로 꼭 바꿔야 한다"고 밝혔다.

이날 간담회에서는 기업설명회(IR)와 기업탐방에 소극적인 상장기업들도 지적됐다. 이건재 IBK투자증권 코스닥리서치센터장은 "탐방을 받지 않거나 IR을 하지 않는 기업이 대다수"라며 "돈이 필요할 때 IR을 열심히 하고 돈을 벌기 시작할 때는 IR을 하지 않는다는 의견들이 다수 존재한다"고 말했다.

이 대통령은 "시장에 남아 있을 자격이 있나 의문스러운 상황"이라며 투자자들의 기업탐방을 거절하는 상장기업이 있는지도 물었다. 이어 투자자가 회사를 알아보려는 데도 방문을 거부하고 정보를 제공하지 않는다면 "시장에서 있을 자격이 없는 것 아니냐"고 따졌다.

이 대통령은 "회사 탐방도 사양하고 IR도 홍보도 안 하는 것은 결국 상장해서 이익만 본 다음에 그다음부터 필요 없다고 내버려 두는 것과 마찬가지 아니냐"고 물었다. 

정은보 한국거래소 이사장이 "상장이 유지되는 동안에는 최소한 1년에 한 번 이상 IR을 해야 한다는 방향으로 바꾸려고 검토하고 있다"고 답하자, 이 대통령은 "어제오늘의 일은 아닐 것 같은데 신속하게 하라"고 주문했다.

이재명 대통령이 13일 오전 서울 여의도 한국거래소에서 '자본시장 정책 간담회'를 주재하며 토론하고 있다. [사진=KTV]

◆ "M&A 통해 시장 전체 정상화돼야"

이 대통령은 의무공개매수제도 이날 언급했다. 이 대통령은 "욕을 먹더라도 파이를 키우자는 쪽, 인수합병(M&A)을 활성화해 시장 전체가 정상화돼야 모든 주주들이 혜택을 본다는 쪽에 가깝다"고 말했다. 

의무공개매수제도는 상장회사 지배권을 확보할 만큼 주식을 취득할 때 일정 비율 이상을 의무적으로 공개매수하도록 한 제도다. 일반주주도 보유 주식을 지배주주와 같은 가격에 팔 권리를 갖는 게 핵심이다.

이 의무공개매수제도의 구체적인 매수 비율과 방식을 두고 ▲'50%+1주' ▲'100%' 안 ▲'안분비례' 안이 논의되고 있다. 이 대통령과 정부는 소액주주 보호와 M&A 활성화 사이에서 고심 중이다. 

이 대통령은 "소액 주주와 대주주 사이 이해관계가 충돌하고 M&A 시장을 활성화할 거냐, 아니면 공정성에 중점을 두고 100% 인수하게 할 거냐, 아니면 좀 더 (M&A를) 쉽게 하기 위해 50%+1로 할 것이냐 이것은 정책 판단의 문제"라고 말했다.

50%+1주 안은 전량 매수에 따른 인수자금 부담을 줄일 수 있어 M&A 활성화 대안으로 꼽힌다. 다만 일반주주는 일부만 매각하게 돼 일반주주들을 중심으로 반대 여론이 크다. 이날 이 대통령이 고민 중인 방안이 해당 방안인 것으로 풀이된다.

100% 안은 대주주 지분을 인수한 뒤 남은 주식 전부에 대해서도 동일한 가격에 공개매수를 제안하도록 하는 방식인데, 인수자는 최대 지분 100%를 사들일 자금을 마련해야 하기 때문에 M&A가 위축될 수 있다는 지적이 있다. 

안분비례 안은 매수 물량을 50%+1주로 유지하되 대주주 지분의 선행매수를 허용하지 않고 대주주와 일반주주가 함께 공개매수에 참여하도록 하는 방식이다.

◆ "문제에 전념할 고위급 기구 만들자"

이 대통령은 자본시장 정상화·선진화 TF 구성도 지시했다. 이 대통령은 "통상적인 논의 구조 말고 자본시장 선진화, 자본시장 개혁 관련된 별도의 TF 같은 것을 하나 만들어야 될 것 같다"며 "당연히 전담 기구를 만들어서 강력하게 밀어붙였어야 되는데 방심했던 측면이 있다"고 말했다.

그러면서 "실태조사도 하고, 의견 취합도 하고, 그 다음에 과제들을 뽑아내 입법할 것이나 제도로 만들 것들을 좀 모아서 제가 직접 보고받을 수 있는 수준으로 책임자를 명확하게 정하라"며 "문제에 전념할 고위급의 기구를 하나 만들었으면 좋겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 "여야 가릴 것 없이 국회도 좀 참여하고, 민간의 증권거래소나 각 투자기관들, 협회(도) 많은데 참여하고, 개인적으로 관심 있으면 몇 분 추가해서 기구를 하나 만들자"며 "거기(TF)에서 다 터놓고 얘기했으면 좋겠다"고 강조했다.

pcjay@newspim.com

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젠슨 황 스캔들 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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