메디톡스, 'MAP 라이브 세미나' 개최…톡신 내성·필러 시술 논의

AI 핵심 요약beta
- 메디톡스가 12일 국내 의료진 대상 하안면부 시술 세미나를 열었다
- 홍기웅 원장은 보툴리눔 톡신 내성과 필러 시술법을 강연했다
- 메디톡스는 코어톡스와 뉴라미스를 소개하고 교육을 진행했다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메디톡스는 지난 12일 샘스킨성형외과의원에서 국내 의료진을 대상으로 'MAP(Medytox Academy of Precision) 라이브 세미나'를 열었다고 13일 밝혔다.
이번 세미나는 보툴리눔 톡신과 히알루론산(HA) 필러를 활용한 하안면부 시술을 주제로 진행됐다. 연자로 나선 홍기웅 샘스킨성형외과의원 원장은 이론 강연과 현장 시연을 통해 턱선과 입 주변의 시술 사례를 소개했다.
보툴리눔 톡신 강연에서는 내성이 생기는 기전과 예방 지침을 다뤘다. 홍 원장은 저작근과 입꼬리내림근 등 하안면부 근육의 위치와 기능을 설명하고 시술 시 주의사항을 짚었다.
필러 강연에서는 제품의 물성과 환자별 해부학적 특성을 고려해 시술 위치와 깊이, 사용량을 정하는 방안을 설명했다. 이어 입술과 턱 끝의 윤곽 교정, 입 주변 잔주름 완화 등 실제 적용 사례를 시연했다. 행사에서는 메디톡스의 보툴리눔 톡신 제제 '코어톡스'와 히알루론산 필러 '뉴라미스'도 소개됐다.
메디톡스는 국내외 의료진을 대상으로 MAP 교육 프로그램을 정기 운영하고 있다. 라이브 세미나와 온라인 강연, 해부학 워크숍 등을 통해 시술 교육과 임상 정보를 제공한다.
sykim@newspim.com