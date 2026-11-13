동아ST 관계사 메타비아 비만 신약, 1상서 혈중 요산 감소 확인

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체중·간 지방 감소 이어 대사 지표 개선

내년 하반기 임상 2상 추진

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티의 미국 관계사 메타비아가 개발 중인 비만 신약 후보물질 'DA-1726'이 임상 1상에서 체중과 간 지방 감소에 이어 혈중 요산 수치 개선 가능성을 확인했다.

동아에스티는 메타비아가 DA-1726의 임상 1상 Part 3B 추가 중간분석에서 위약 대비 통계적으로 유의한 혈중 요산 감소 효과를 확인했다고 13일 밝혔다.

[로고=메타비아]

DA-1726은 동아에스티가 메타비아에 기술수출한 신약 후보물질이다. GLP-1과 글루카곤 수용체에 동시에 작용하는 옥신토모듈린 유사체로, 식욕 억제와 에너지 소비 증가를 통해 체중 감소를 유도한다.

이번 임상은 비만 성인을 대상으로 DA-1726을 주 1회 피하주사로 16주간 투여하는 무작위배정·위약대조 방식으로 진행됐다. 중간분석에는 투여군 15명과 위약군 4명 등 총 19명이 포함됐다.

분석 결과 DA-1726 투여군의 평균 혈중 요산 수치는 투여 전 5.89㎎/dL에서 109일째 1.02㎎/dL 감소했다. 반면 위약군은 투여 전 4.80㎎/dL에서 0.45㎎/dL 증가했다.

두 군 간 변화량 차이는 1.47㎎/dL로 통계적으로 유의했다(p<0.001). 특히 참가자들의 평균 요산 수치가 투여 전부터 정상 범위에 있었음에도 감소 효과가 관찰됐다.

앞서 메타비아는 같은 임상의 중간분석에서 DA-1726 투여 후 위약 대비 간 지방이 68.1%, 체중이 13.5% 감소했다고 발표했다. 당화혈색소(HbA1c)도 위약 대비 0.24%포인트 낮아졌다.

임상 시작 당시 지방간이 확인된 DA-1726 투여자 5명 모두에서 109일째 자기공명영상 기반 간 지방 측정 지표(MRI-PDFF)가 5% 미만으로 나타났다.

메타비아는 이러한 결과를 바탕으로 DA-1726을 대사기능장애 및 알코올 관련 간질환(MetALD)과 알코올 관련 간질환(ALD) 치료제로 개발하고 있다.

회사는 2027년 1분기 임상 1상 Part 3A와 Part 3B의 전체 데이터를 발표할 예정이다. 이어 같은 해 하반기에는 MetALD 및 ALD 환자 최대 150명을 대상으로 48주간 진행하는 임상 2상에 착수한다는 목표다.

김형헌 메타비아 대표는 "이번 추가 결과는 DA-1726의 대사적 특성을 더욱 뒷받침하며 간 관련 심혈관대사질환 치료제 개발을 추진하는 과정에서 또 하나의 긍정적인 신호를 보여준다"며 "기존에 보고된 간 지방, 체중 및 당화혈색소 감소 결과와 함께 체중 감소 이상의 효과를 제공할 잠재력이 있다는 당사의 판단을 뒷받침한다"고 말했다.

sykim@newspim.com