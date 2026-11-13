위기가구 지킨 복지 주역 한자리에…복지부, 통합사례관리 전국대회 개최

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부와 한국사회보장정보원은 13일 통합사례관리 전국대회를 열었다
- 행사에서 정년퇴직자 17명과 우수사례 11팀 등이 상을 받았다
- 전남 영암군 팀은 복합위기 장애인 부부의 일상 회복을 지원했다
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우수사례 입상팀·유공자 수상
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 위기가구의 일상 회복을 도운 성과를 나누는 '2026년 통합사례관리 전국대회'가 열렸다.
보건복지부와 한국사회보장정보원은 13일 서울 서초구 엘타워에서 '2026년 통합사례관리 전국대회'를 개최했다.
이날 행사에서는 통합사례관리사로 복지 현장의 최일선에서 헌신했던 정년퇴직자 17명에 대한 공로상 시상이 열렸다. '공공부문 연계협력 우수사례 공모전'에서 입상한 11팀과 통합사례관리 사업 발전에 기여한 유공자 10명도 상을 받았다.
공로상을 수상한 대구광역시 수성구 구은재 통합사례관리사는 "통합사례관리사로 일하며 위기에 처한 주민들과 함께 울고 웃었던 시간들이 주마등처럼 스쳐 지나간다"며 "결코 쉽지 않은 일이었지만, 위기를 극복하고 한 걸음씩 일상으로 회복하는 대상자의 모습을 보며 큰 보람을 느꼈다"고 했다.
우수사례 공모전에서 대상을 받은 전남 영암군 팀은 심리·정서적 위기와 과다 채무 등 복합적인 위기 상황에 처한 지적장애 부부 가구를 발굴했다. 이후 보건소, 통합상담센터, 장애인복지관 등과 협력해 돌봄의 질을 높이고 재정·법률·주거 서비스를 통합 지원해 이들이 다시 일상생활을 되찾도록 했다.
이번 행사에서는 명사 특강과 팝페라 대담 공연(토크 콘서트) 등 다채로운 소통·화합 프로그램도 열렸다. 참석자들은 업무의 긴장을 풀고 서로 공감하며 화합하는 시간을 나눴다.
박창규 복지부 복지행정지원관은 "최근 늘어나는 사회적 고립과 돌봄 위기 속에서 위기가구를 발굴하고 보살피는 여러분의 노고에 진심으로 감사드린다"며 "최일선에서 복지 정책의 온기를 가구마다 전하는 여러분이야말로 우리 사회를 지탱하는 가장 든든한 핵심 주역"이라고 강조했다.
sdk1991@newspim.com