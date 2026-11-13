에이직랜드, 3분기 영업익 14억원…"흑자 지속"

AI 핵심 요약beta
- 에이직랜드는 13일 3분기 매출 483억원, 영업이익 14억원을 기록했다
- 개발매출과 제품 양산매출이 동반 증가하며 전년 대비 실적이 개선됐다
- 3분기 누적 매출은 1621억원, 영업이익은 64억원으로 집계됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 주문형 반도체(ASIC) 디자인 솔루션 기업 에이직랜드가 3분기 매출 483억원, 영업이익 14억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 매출액은 전년 동기 162억원 대비 199% 증가했으며, 영업이익은 지난해 같은 기간 45억원의 손실에서 흑자로 전환했다.
회사에 따르면 실적 성장의 주요 요인은 반도체 개발사업과 제품 양산사업의 동반 확대다. 3분기 개발매출은 약 356억원으로 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했고, 제품 양산 매출은 약 128억원으로 약 25배 확대됐다. 개발매출의 성장과 함께 양산매출이 큰 폭으로 증가하면서 사업 포트폴리오가 양산 부문으로 확장되고 있다.
에이직랜드는 반도체 설계부터 웨이퍼 생산, 패키징 및 테스트까지 지원하는 턴키 서비스를 기반으로 사업을 전개하고 있다. 메모리 컨트롤러를 비롯한 다양한 산업 분야의 시스템반도체 개발 수요에 대응하면서 기존 개발 프로젝트의 양산 전환과 제품 공급을 확대하고 있다.
올해 3분기까지 누적 연결 매출액은 1621억원으로 전년 동기 대비 약 248% 증가했다. 이는 지난해 연간 매출액 대비 약 2.2배 규모다. 누적 영업이익과 당기순이익은 각각 64억원, 33억원을 기록했다.
에이직랜드 관계자는 "올해 주요 개발 프로젝트의 양산 전환이 확대되면서 실적 개선세가 이어지고 있다"며 "앞으로도 메모리 컨트롤러를 비롯한 다양한 분야의 시스템반도체 개발 수요에 적극 대응하고, 양산 전환과 확대를 통해 안정적이고 지속적인 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
한편 에이직랜드는 AI·메모리 반도체 분야의 개발 역량을 강화하는 동시에 스토리지 컨트롤러 등 제품 양산사업을 확대할 계획이다. TSMC 첨단 공정 기반의 설계 경험과 글로벌 고객사와의 협력을 바탕으로 개발부터 양산까지 이어지는 ASIC 턴키 서비스 경쟁력을 강화해 나갈 방침이다.
nylee54@newspim.com