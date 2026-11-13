디와이에이, 3분기 누적 매출 6885억·전년比 50% ↑

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신규 차종 양산·공급 물량 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자동차 시트 전문기업 디와이에이는 올해 3분기 누적 별도 기준 매출액 6885억원, 영업이익 344억원, 당기순이익 267억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 49.8%, 영업이익은 27.2% 증가했으며, 당기순이익은 약 3배로 늘었다.

이번 실적은 광주·화성 사업장의 신규 차종 양산과 공급 물량 증가가 이끌었다. 특히 화성2공장의 흑자전환이 영업이익 증가에 기여했다.

광주 사업장의 누적 매출액은 5173억원으로 전년 동기 대비 28.3% 증가했다. OV1·SP3 등 신규 차종 공급 확대와 일부 차종의 판매가격 조정, 옵션 구성 변화 등이 반영됐다. 영업이익은 전년 동기 대비 7억원 증가했다.

디와이에이 로고. [사진=디와이에이]

화성 사업장의 누적 매출액은 1711억원으로 전년 동기 대비 208.6% 늘었다. 신규 차종 양산 물량 확대에 따른 것으로, 화성1공장의 KGM 차종 관련 영업이익은 11억원에서 21억원으로 증가했다. 화성2공장도 SP3 양산에 힘입어 전년 동기 30억원의 영업손실에서 40억원의 영업이익을 기록하며 흑자전환했다. 이에 따라 화성 사업장 전체 영업이익은 전년 동기 대비 80억원 증가했다.

연결 기준으로도 3분기 누적 매출액 6885억원, 영업이익 344억원, 당기순이익 267억원을 기록했다. 영업외손익은 일회성 비용 소멸 등의 영향으로 전년 동기 대비 121억원 개선되며 순이익 증가에 기여했다.

재무지표도 개선됐다. 올해 9월 말 연결 부채비율은 지난해 말 744.7%에서 593.1%로 낮아졌으며, 유동비율은 같은 기간 43.8%에서 50.8%로 상승했다.

디와이에이는 4분기에도 광주·화성 사업장의 신규 차종 공급을 이어가며 매출 확대를 추진할 계획이다. 신규 차종의 양산 안정화와 생산거점 운영 효율화를 통해 수익성을 개선하고, 고객사 생산 전략에 맞춘 공급 체계 구축에도 나설 방침이다.

최근에는 제네시스 GV80·GV70에 해당하는 JX2·JK2 프로젝트의 암레스트 공급업체로 선정됐다. 회사는 이번 수주를 바탕으로 프리미엄 차종 공급 기반을 확대하고 자동차 시트·부품 포트폴리오를 다변화할 계획이다.

아울러 지난 9월 발표한 기업가치 제고 계획에 따라 생산거점 재편과 원가구조 개선, 재무건전성 강화도 추진하고 있다. 오는 2028년 매출액 1조2000억원과 영업이익률 5% 이상 달성을 목표로 차입금 상환과 단계적인 주주환원 확대에 나설 예정이다.

디와이에이 관계자는 "신규 차종 양산과 공급 물량 증가가 광주·화성 사업장의 성장을 이끌었으며, 화성2공장 흑자전환과 영업외손익 개선으로 이익 규모도 확대됐다"며 "앞으로도 생산 효율 개선과 재무건전성 강화에 집중하고, 공급 차종과 제품군을 다변화해 중장기 성장 기반을 넓히고 주주가치를 높여 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com