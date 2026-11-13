카카오워크 개인정보 유출…업무 메일·첨부파일도 포함

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9일 디케이테크인 시스템 외부 침입

개인정보위 신고·추가 유출 조사

[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 카카오의 기업용 협업 플랫폼 '카카오워크'에서 해킹으로 이용자 개인정보가 유출되는 사고가 발생했다. 이름과 연락처뿐 아니라 업무용 이메일 본문과 첨부파일 원본까지 유출된 것으로 확인되면서 기업 내부 정보의 외부 노출 우려도 커지고 있다.

카카오워크. [사진=카카오엔터프라이즈]

13일 카카오엔터프라이즈에 따르면 지난 9일 카카오워크 서비스 공급사인 디케이테크인의 시스템에 외부 공격자가 비정상적으로 접근해 일부 이용자의 개인정보가 유출됐다. 디케이테크인과 카카오엔터프라이즈는 12일 사고 사실을 공지했다.

확인된 유출 항목은 이름, 닉네임, 소속 부서, 휴대전화번호, 이메일 주소, 이메일 제목과 본문, 첨부파일명과 원본 등이다. 카카오워크 메신저에서 주고받은 암호화된 메시지와 첨부파일명도 유출 항목에 포함됐다.

카카오엔터프라이즈가 밝힌 피해 대상은 전·현직 임직원과 회사 계정을 이용한 외부 인원, 일부 이메일 수신자 등이다. 개인별로 유출된 정보의 종류와 범위는 다르며 정확한 피해 기업 수와 인원은 아직 확정되지 않았다.

이번 사고는 카카오워크의 서비스 운영 구조가 변경된 직후 발생했다. 카카오는 지난 1일 카카오워크 소유권과 관련 개인정보를 이전받아 서비스 운영 주체가 됐다. 디케이테크인은 카카오워크 라이선스 공급과 관련 업무를 계속 맡고 있다.

디케이테크인은 침입 사실을 확인한 직후 외부 접근 경로를 제거하고 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 한국인터넷진흥원(KISA)과 개인정보보호위원회에도 사고를 신고했다. 개인정보위는 신고를 접수하고 관련 내용을 살펴보고 있다.

현재까지 비밀번호 유출은 확인되지 않았다. 다만 카카오엔터프라이즈는 추가 피해 예방을 위해 카카오워크와 업무용 이메일 계정의 비밀번호를 변경하고, 서비스 운영사를 사칭한 문자나 이메일에 주의할 것을 권고했다.

카카오엔터프라이즈는 디케이테크인과 협력해 사고 경위와 추가 유출 여부를 조사하고 있으며, 피해 범위가 확인되는 대로 관련 이용자에게 개별 안내할 방침이다.

flurry327@newspim.com