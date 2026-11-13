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마오쩌둥과 중국 공산당을 서방에 최초로 알린 美 기자 에드거 스노

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  • 에드거 스노는 1928년 중국에 도착해 13년간 현지에서 활동했다
  • 스노는 1936년 옌안에서 중국 공산당 지도자들을 직접 취재했다
  • 스노는 취재 기록을 바탕으로 대표작 ‘중국의 붉은 별’을 집필했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미국 언론인 스노 中 공산당 혁명사 산증인
주식자금 800불로 세계여행중 중국과 인연
루쉰 마오쩌둥 장제스 저우언라이등과 교류
미중수교 훨씬전 1972년 닉슨대통령 방중 주선

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= '중국의 붉은 별' 저자로 잘 알려진 미국 언론인 에드거 스노(1905~1972)의 중국 인연은 뜻밖에도 주식투자에서 시작됐다. 스노는 대학 졸업 후 주식거래로 번 800달러를 들고 세계 여행에 나섰다가 우연히 상하이에 발을 디뎠고, 당초 6주만 머물 생각이었던 중국에서 13년간 생활하게 된다. 공산당 혁명을 비롯한 중국 현대사의 중요한 장면들을 기록하는 세계적인 기자가 됐다.

13일 중국 경제매체 제일재경은 최근 역사학자 딩샤오핑의 신간 '에드거 스노: 붉은 별은 왜 중국을 비추는가'를 소개하며 스노의 파란만장한 중국 인연을 조명했다. 

1927년 미주리대 언론학과를 졸업한 스노는 이듬해 800달러를 가지고 세계일주에 나섰다. 배에서 월 25달러를 받는 선원으로 일하며 파나마와 하와이, 필리핀 등을 거쳐 중국으로 향하던 중 선박 보일러 폭발 사고를 당했다.

우여곡절 끝에 일본을 거쳐 상하이에 도착한 그는 미국계 영자신문인 '밀러스 리뷰 오브 더 파 이스트'에서 기자 겸 편집자로 일자리를 얻었다.

처음에는 중국을 잠시 둘러본 뒤 미국으로 돌아갈 계획이었다. 그러나 중국 각지를 취재하면서 서민들의 어려운 생활상과 국민정부의 부패를 목격했고, 쑹칭링과 루쉰 등 중국 지식인들과 교류하면서 중국에 대한 관심이 깊어졌다.

이후 마오쩌둥과 저우언라이 등 공산당 지도자들과도 인연을 맺으며 중국에 정착했다. 1932년 미국인 기자 헬렌과 결혼했고, 1933년부터 2년간 베이징 옌징대학에서 언론학 객원강사로 활동하며 중국어도 배웠다.

스노의 기자 인생에서 결정적인 전환점은 1936년 찾아왔다. 쑹칭링의 도움으로 미국인 의사 조지 하템과 함께 목숨을 걸고 산시성 북부 옌안의 공산당 근거지에 들어간 것이다. 당시 옌안에는 모진 고초속에 장정을 마친 공산당 당중앙과 홍군이 진주해 있었다.

 

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 베이징대학교에 에드거 스노 연구센터가 설치돼 있다.  사진=뉴스핌 통신사. 2026.11.13 chk@newspim.com

 

 

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 애드거 스노의 1932년 상하이 결혼사진. 사진=제일재경 캡처. 2026.11.13 chk@newspim.com

서방 기자로는 처음으로 공산당 통치지역에 진입한 그는 마오쩌둥과 저우언라이, 펑더화이 등 지도자들을 만나고 홍군 병사들을 직접 취재했다. 특히 마오쩌둥과 여러 차례 밤샘 대화를 나누며 대장정과 중국 혁명에 관한 생생한 증언을 확보했다.

이 과정에서 촬영한 마오쩌둥의 붉은 별 팔각모 군복 사진은 지금도 세계적으로 유명한 역사적 사진으로 남아 있다. 당시 마오쩌둥이 기념품으로 스노에게 선물했던 팔각모를 사진 촬영 때 다시 빌려 썼다는 일화도 전해진다.

스노는 베이징으로 돌아온 뒤 취재 내용을 바탕으로 대표작 '중국의 붉은 별(Red Star Over China)'을 집필했다. 중국에서는 '서행만기'라는 제목으로 번역·출간됐다.

이 책은 서방 세계에 중국 공산당의 실상과 중국 혁명의 배경을 알리는 계기가 됐다. 미국 역사학자 페어뱅크는 이 책의 출간으로 마오쩌둥이 1937년 세계적으로 알려진 인물이 됐다고 평가했다. 캐나다 의사 노먼 베순이 중국으로 건너오고, 중국 청년들이 옌안으로 몰려드는 데도 영향을 미쳤다.

스노는 상하이 사변을 최초로 보도한 미국 기자이자, 1941년 국민당의 신사군 공격 사건인 완난사변의 실상을 서방에 처음 알린 기자이기도 했다. 이 때문에 국민당 정부로부터 두 차례 외국기자증을 취소당했고, 결국 1941년 중국을 떠났다. 이후 미국 매카시즘의 탄압을 피해 스위스에 정착했지만 중국과의 인연은 계속됐다.

1972년 2월 5일 스노가 스위스에서 병으로 위독해지자 중국 정부는 긴급 의료진을 파견했다. 그는 중국의 음력 설날인 춘제 당일 세상을 떠났다. 유언에 따라 그의 유골 일부는 과거 강의했던 베이징대학 교정에 안장됐다. 마오쩌둥의 군복 사진에 등장했던 팔각모는 유족이 중국 정부에 기증해 현재 중국 국가박물관에 보관돼 있다.

스노는 1972년 리처드 닉슨 미국 대통령의 중국 방문을 성사시키는 데도 상징적인 역할을 했다. 그는 마오쩌둥이 닉슨을 중국으로 초청했다는 소식을 세계에 가장 먼저 보도했지만, 정작 닉슨의 방중을 일주일 앞두고 세상을 떠났다.

800달러의 주식투자 수익으로 시작된 한 미국 청년의 여행은 중국 현대사의 중요한 기록으로 남았다. 스노는 단순한 외국인 기자를 넘어 중국과 서방 세계를 연결한 언론인이자, 격동의 중국을 직접 경험하고 기록한 역사의 증인이었다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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