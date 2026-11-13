마오쩌둥과 중국 공산당을 서방에 최초로 알린 美 기자 에드거 스노

미국 언론인 스노 中 공산당 혁명사 산증인

주식자금 800불로 세계여행중 중국과 인연

루쉰 마오쩌둥 장제스 저우언라이등과 교류

미중수교 훨씬전 1972년 닉슨대통령 방중 주선

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= '중국의 붉은 별' 저자로 잘 알려진 미국 언론인 에드거 스노(1905~1972)의 중국 인연은 뜻밖에도 주식투자에서 시작됐다. 스노는 대학 졸업 후 주식거래로 번 800달러를 들고 세계 여행에 나섰다가 우연히 상하이에 발을 디뎠고, 당초 6주만 머물 생각이었던 중국에서 13년간 생활하게 된다. 공산당 혁명을 비롯한 중국 현대사의 중요한 장면들을 기록하는 세계적인 기자가 됐다.

13일 중국 경제매체 제일재경은 최근 역사학자 딩샤오핑의 신간 '에드거 스노: 붉은 별은 왜 중국을 비추는가'를 소개하며 스노의 파란만장한 중국 인연을 조명했다.

1927년 미주리대 언론학과를 졸업한 스노는 이듬해 800달러를 가지고 세계일주에 나섰다. 배에서 월 25달러를 받는 선원으로 일하며 파나마와 하와이, 필리핀 등을 거쳐 중국으로 향하던 중 선박 보일러 폭발 사고를 당했다.

우여곡절 끝에 일본을 거쳐 상하이에 도착한 그는 미국계 영자신문인 '밀러스 리뷰 오브 더 파 이스트'에서 기자 겸 편집자로 일자리를 얻었다.

처음에는 중국을 잠시 둘러본 뒤 미국으로 돌아갈 계획이었다. 그러나 중국 각지를 취재하면서 서민들의 어려운 생활상과 국민정부의 부패를 목격했고, 쑹칭링과 루쉰 등 중국 지식인들과 교류하면서 중국에 대한 관심이 깊어졌다.

이후 마오쩌둥과 저우언라이 등 공산당 지도자들과도 인연을 맺으며 중국에 정착했다. 1932년 미국인 기자 헬렌과 결혼했고, 1933년부터 2년간 베이징 옌징대학에서 언론학 객원강사로 활동하며 중국어도 배웠다.

스노의 기자 인생에서 결정적인 전환점은 1936년 찾아왔다. 쑹칭링의 도움으로 미국인 의사 조지 하템과 함께 목숨을 걸고 산시성 북부 옌안의 공산당 근거지에 들어간 것이다. 당시 옌안에는 모진 고초속에 장정을 마친 공산당 당중앙과 홍군이 진주해 있었다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 베이징대학교에 에드거 스노 연구센터가 설치돼 있다. 사진=뉴스핌 통신사. 2026.11.13 chk@newspim.com

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 애드거 스노의 1932년 상하이 결혼사진. 사진=제일재경 캡처. 2026.11.13 chk@newspim.com

서방 기자로는 처음으로 공산당 통치지역에 진입한 그는 마오쩌둥과 저우언라이, 펑더화이 등 지도자들을 만나고 홍군 병사들을 직접 취재했다. 특히 마오쩌둥과 여러 차례 밤샘 대화를 나누며 대장정과 중국 혁명에 관한 생생한 증언을 확보했다.

이 과정에서 촬영한 마오쩌둥의 붉은 별 팔각모 군복 사진은 지금도 세계적으로 유명한 역사적 사진으로 남아 있다. 당시 마오쩌둥이 기념품으로 스노에게 선물했던 팔각모를 사진 촬영 때 다시 빌려 썼다는 일화도 전해진다.

스노는 베이징으로 돌아온 뒤 취재 내용을 바탕으로 대표작 '중국의 붉은 별(Red Star Over China)'을 집필했다. 중국에서는 '서행만기'라는 제목으로 번역·출간됐다.

이 책은 서방 세계에 중국 공산당의 실상과 중국 혁명의 배경을 알리는 계기가 됐다. 미국 역사학자 페어뱅크는 이 책의 출간으로 마오쩌둥이 1937년 세계적으로 알려진 인물이 됐다고 평가했다. 캐나다 의사 노먼 베순이 중국으로 건너오고, 중국 청년들이 옌안으로 몰려드는 데도 영향을 미쳤다.

스노는 상하이 사변을 최초로 보도한 미국 기자이자, 1941년 국민당의 신사군 공격 사건인 완난사변의 실상을 서방에 처음 알린 기자이기도 했다. 이 때문에 국민당 정부로부터 두 차례 외국기자증을 취소당했고, 결국 1941년 중국을 떠났다. 이후 미국 매카시즘의 탄압을 피해 스위스에 정착했지만 중국과의 인연은 계속됐다.

1972년 2월 5일 스노가 스위스에서 병으로 위독해지자 중국 정부는 긴급 의료진을 파견했다. 그는 중국의 음력 설날인 춘제 당일 세상을 떠났다. 유언에 따라 그의 유골 일부는 과거 강의했던 베이징대학 교정에 안장됐다. 마오쩌둥의 군복 사진에 등장했던 팔각모는 유족이 중국 정부에 기증해 현재 중국 국가박물관에 보관돼 있다.

스노는 1972년 리처드 닉슨 미국 대통령의 중국 방문을 성사시키는 데도 상징적인 역할을 했다. 그는 마오쩌둥이 닉슨을 중국으로 초청했다는 소식을 세계에 가장 먼저 보도했지만, 정작 닉슨의 방중을 일주일 앞두고 세상을 떠났다.

800달러의 주식투자 수익으로 시작된 한 미국 청년의 여행은 중국 현대사의 중요한 기록으로 남았다. 스노는 단순한 외국인 기자를 넘어 중국과 서방 세계를 연결한 언론인이자, 격동의 중국을 직접 경험하고 기록한 역사의 증인이었다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com