네오오토, 3분기 누적 매출 1826억원

AI 핵심 요약beta
- 네오오토는 13일 3분기 누적 매출 1826억원과 영업이익 114억원을 기록했다
- 네오오토는 내년 2월 오토인더스트리 완전자회사 편입을 추진한다고 밝혔다
- 네오오토는 생산 통합과 로봇용 정밀 감속기 사업 확대에 나설 계획이다
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오토인더스트리 완전자회사 편입 추진…내년 2월 목표
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 모빌리티 정밀부품 전문기업 네오오토는 올해 3분기 누적 매출액 1826억원, 영업이익 114억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 3.4%, 0.7% 증가한 수치로, 하이브리드(HEV) 및 전기차(EV) 등 친환경차용 핵심 구동부품의 공급 확대가 실적 성장을 이끌었다.
네오오토는 내년 2월을 목표로 오토인더스트리를 완전자회사로 편입하는 포괄적 주식교환을 추진하고 있다. 이를 통해 양사의 생산·구매·투자 체계를 일원화하고 단조·선삭부터 초정밀 치절가공, 완제품 조립까지 통합 생산체계를 구축할 계획이다.
회사는 생산체계 통합을 통해 연간 약 50억원의 원가 절감과 향후 5년간 525억원의 투자비 절감을 목표로 하고 있다. 아울러 통합 생산 인프라를 활용해 연구개발(R&D)과 양산 역량을 강화하고, 전동화 및 로봇 부품 사업 확대에 나설 방침이다.
로봇 부품 분야에서도 사업 영역을 넓히고 있다. 네오오토는 지난 10월 산업통상자원부와 한국산업기술기획평가원이 주관하는 국책과제의 일환으로 자체 개발한 행성 탐사용 로버 감속기 등 핵심 구동부품의 실물 조립에 착수했다.
회사는 자동차용 변감속기 양산 경험과 정밀 가공 기술을 바탕으로 휴머노이드 로봇용 정밀 감속기와 액추에이터 등 로봇 핵심부품의 개발 및 사업화를 추진하고 있다.
네오오토 관계자는 "친환경차 핵심 구동부품 공급 확대와 공정 효율화를 통해 본업의 견조한 실적을 이어가고 있다"며 "포괄적 주식교환을 통해 사업적 시너지 효과를 극대화하고, 검증된 기술력을 바탕으로 휴머노이드 로봇 및 모빌리티용 정밀 감속기 등 로보틱스 신사업을 본격화해 로봇·모빌리티 부품 전문기업으로 성장하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com