中 공세에 고비용까지…벤츠, 독일 공장 투자 멈추고 폐쇄 검토

AI 핵심 요약beta
- 벤츠는 13일 독일 생산시설 추가 투자를 중단했다
- 벤츠는 비용 절감 협상 난항으로 공장 폐쇄 가능성도 거론했다
- 중국 경쟁과 높은 생산비용으로 독일 자동차업계 구조조정이 확산했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
폭스바겐·셰플러도 구조조정…독일 자동차 산업 위기 확산
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 독일 자동차 산업의 위기가 폭스바겐에 이어 메르세데스-벤츠로 확산하고 있다. 중국 시장에서의 경쟁 심화와 높은 생산비용으로 수익성이 악화하면서 독일 완성차업체들의 구조조정 압박이 커지고 있다.
13일 로이터통신 등 외신에 따르면 벤츠 경영진은 최근 독일 내 생산시설에 대한 추가 투자를 중단하기로 결정했다. 노동조합 및 종업원평의회와 인건비 절감 방안을 협의했지만 합의에 이르지 못한 데 따른 조치다.
벤츠는 생산비용을 낮추기 위해 주 35시간 근무를 추가 임금 지급 없이 주 40시간으로 확대하는 방안을 제시했지만 노동자 측과 이견을 좁히지 못하고 있다.
노사 협상이 난항을 겪으면서 공장 폐쇄 가능성도 거론된다. 벤츠 경영진은 비용 절감에 진전이 없을 경우 독일 내 공장 2곳을 폐쇄할 수 있다고 경고한 바 있다. 현재까지 폐쇄가 확정된 공장은 없다.
독일 자동차업계의 구조조정 움직임은 이미 확산하고 있다. 폭스바겐은 대규모 인력 감축과 공장 폐쇄를 검토하고 있으며, 부품업체 셰플러도 최근 유럽 사업장에서 직원 3460명을 감원하고 생산시설 5곳을 폐쇄하겠다는 계획을 발표했다.
이 같은 위기의 배경에는 중국 자동차업체들의 성장과 독일의 높은 생산비용이 자리하고 있다. 독일 완성차업체들은 핵심 수익원이었던 중국 시장에서 현지 업체들에 밀리고 있으며, 중국 브랜드의 유럽 진출 확대에 따라 자국 시장에서도 경쟁 압박을 받고 있다.
경영컨설팅업체 롤랜드버거는 독일 자동차 산업에서 2030년까지 최소 20만개의 일자리가 사라질 수 있다고 전망했다. 중국과의 경쟁이 심화하는 가운데 고비용 생산구조를 개선하지 못하면 독일 자동차업계의 구조조정이 더욱 확대될 수 있다는 관측이 나온다.
chanw@newspim.com