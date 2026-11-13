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"정치적 유불리로 도입되는 특검, 사라져야…진정한 상설특검은 공수처"

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  • 공수처가 13일 수사·기소권 불일치 해소와 인력 확충을 촉구했다.
  • 공수처는 영장청구 정비와 수사·기소 대상 일치 등 법 개정을 요구했다.
  • 전문가들은 공수처 독립성 강화와 상설특검 역할 확대가 필요하다고 주장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공수처, 與토론회서 '수사기소권 일치·인력 확충' 촉구..."저희 절박합니다"
검사 25명·수사관 40명으로 연간 2000~3000건 처리…임기제 개선도 요구

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 고위공직자범죄수사처(공수처)가 국회 법제사법위원장 주최 토론회에서 수사·기소권의 불일치 해소와 수사인력 확충을 위한 공수처법 개정을 촉구했다.

공소청과 중대범죄수사청(중수청) 출범으로 형사사법체계가 개편됐지만, 공수처의 수사·기소 권한과 조직 운영에 관한 구조적 문제는 여전히 해결되지 않았다는 지적이 나왔다.

13일 국회 의원회관에서 서영교 국회 법제사법위원장과 김한규·이성윤·김동아 더불어민주당 의원이 공동 주최한 '새로운 형사사법체계의 완성을 위한 제도적 보완 과제 토론회'가 열렸다.

13일 국회 의원회관에서 서영교 국회 법제사법위원장과 김한규·이성윤·김동아 더불어민주당 의원이 공동 주최한 '새로운 형사사법체계의 완성을 위한 제도적 보완 과제 토론회'가 열렸다. 지난달 2일 개정 형사소송법 시행과 공소청·중수청 출범 이후 공수처의 역할을 재정립하고 공수처법의 추가 개정 방향을 모색하기 위해 마련된 자리다. [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2026.11.13 hong90@newspim.com

이날 토론회에는 공수처 설립 당시 제도 마련에 관여했던 인사들이 참석했다. 좌장을 맡은 한인섭 서울대 법학전문대학원 명예교수는 2017년 법무·검찰개혁위원장으로서 공수처 설치 권고안 마련을 주도했다. 토론자로 참석한 이윤제 명지대 교수도 당시 개혁위원으로 활동하며 공수처법안의 구체적인 조문 마련과 심의에 참여했다.

이재승 공수처 차장은 검사와 수사관의 임기제, 행정직원 정원 제한이 우수 인력 확보와 조직 운영에 걸림돌이 되고 있다고 지적했다. 현행법상 공수처 검사의 임기는 3년으로 최대 3차례 연임할 수 있으며, 공수처 수사관의 임기는 6년이고 직급은 4~7급으로 제한돼 있다. 행정직원 정원 역시 최대 20명으로 묶여 있다.

이 차장은 "행정직원 19명을 외부에서 파견받고 있다"며 "이러한 불합리한 제도를 고쳐주시면 공수처가 국민의 기대에 부응하는 조직이 될 수 있을 것"이라고 말했다.

이어 토론에 나선 박상현 공수처 수사기획관은 공수처법 개정 과제로 ▲영장청구 제도 정비 ▲수사·기소 대상의 일치 ▲공소청과의 관계 개선 ▲수사 대상 조정 ▲관련범죄 기소범위 명확화 ▲영장 관할 법원 정비 ▲인력 확충 등을 제시했다.

우선 경찰이 판사·검사·고위 경찰공무원 등을 수사할 때 공소청 검사가 아닌 공수처 검사에게 영장을 신청할 수 있도록 법적 근거를 명확히 해야 한다고 주장했다. 공소청 검사에게 영장을 청구하도록 할 경우 이른바 '제 식구 감싸기' 우려가 있다는 이유에서다.

박 기획관은 12·3 비상계엄 수사 당시 공수처와 경찰의 공조 사례를 언급했다. 공수처는 경찰청 국가수사본부로부터 압수수색영장 7건과 통신영장 26건을 신청받아 법원에 청구했으며, 이 가운데 압수수색영장 4건과 통신영장 11건이 발부됐다.

공수처의 수사 대상과 기소 대상이 일치하지 않는 현행 법체계에 대해서도 문제를 제기했다. 공수처는 대통령과 국회의원 등을 수사할 수 있지만 직접 기소할 수 있는 대상은 판사·검사·경무관 이상 경찰공무원 등 일부 고위공직자로 제한돼 있다.

박 기획관은 이로 인해 공수처 검사의 법적 지위와 구속기간, 피의자 신병 인치, 불기소 사건의 기록 송부 등을 둘러싼 논쟁이 반복되고 있다고 설명했다.

공수처가 수사만 하고 기소하지 못하는 사건에 대해 공소청 검사가 보완수사를 요구할 수 있도록 한 개정 규정에도 비판적인 입장을 밝혔다.

그는 "저희는 이것만은 막아달라고 했다"며 공소청 검사와 공수처 검사의 관계를 일반적인 검사와 사법경찰관의 관계처럼 규율하는 것은 법체계에 맞지 않는다고 지적했다.

박 기획관은 수사 대상 범위도 정비해야 한다고 주장했다. 현재 공수처 수사 대상인 경무관 이상 경찰공무원을 총경급까지 확대하고, 중수청의 경우 3급 이상 수사관뿐 아니라 실질적으로 수사를 지휘하는 4급 수사관도 포함해야 한다는 것이다.

인력 문제도 주요 개정 과제로 꼽혔다. 공수처의 법정 정원은 처장과 차장을 포함한 검사 25명, 수사관 40명, 행정직원 20명 등 총 85명이다. 이 인력으로 약 7000명의 고위공직자를 대상으로 연간 2000~3000건의 사건을 접수·처리하고 있다는 게 공수처 측 설명이다.

박 기획관은 검사 정원을 60~80명, 수사관 정원을 150~200명 수준으로 늘리고 검사 3년 임기제와 수사관 6년 임기제, 직급 제한 등을 개선할 것을 요구했다. 그는 공수처법 개정의 시급성을 강조하며 "저희 공수처 절박하다"고 호소했다.

전문가들도 공수처의 제도적 보완 필요성에 대체로 공감하면서 구체적인 개정 방향에 대해서는 다양한 의견을 제시했다.

한 명예교수는 공수처 검사 정원을 현재 25명에서 최소 50명으로 확대하고, 3년마다 임용을 심사받는 구조도 개선해야 한다고 주장했다. 그는 공수처가 출범 당시 기대했던 역할을 수행하기 위해서는 인력과 신분 보장이 우선돼야 한다고 강조했다.

오병두 홍익대 법과대학 교수는 수사·기소 분리 이후 오히려 공수처의 독립적인 공소권이 중요해졌다고 강조했다. 공소청의 기소권 행사를 견제하기 위해 공수처가 별도의 공소기관으로 기능해야 한다는 것이다.

윤동호 국민대 법과대학 교수는 정치적 상황에 따라 반복적으로 도입되는 특별검사 제도를 공수처가 대체해야 한다고 주장했다. 고위공직자 부패범죄를 독립적으로 수사하기 위해 설립된 공수처가 본래 취지에 맞게 '상설 특검'의 역할을 수행해야 한다는 것이다.

윤 교수는 "정치적 상황이 있을 때마다 유불리에 따라 특검을 도입할 것이 아니라, 특검이 해야 할 일을 공수처가 해야 한다. 진정한 '상설 특검'은 공수처"라고 말했다.

다만 제한된 인력과 조직에도 불구하고 설립 취지에 맞는 사건을 적극적으로 선택하지 못했다며 공수처 스스로의 수사 의지와 역량 강화도 필요하다고 지적했다.

서영교 법사위원장은 인력·예산 지원과 함께 공수처 구성원들의 수사 의지도 중요하다고 강조했다. 서 위원장은 토론회에서 제기된 의견을 검토해 입법과 예산 지원 방안을 논의하겠다는 입장을 밝혔다.

hong90@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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