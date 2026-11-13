시·청각장애인 의약외품 정보 확인 쉬워진다…식약처, 표시 가이드라인 개정

AI 핵심 요약beta
- 식약처는 13일 의약외품 점자·음성변환 코드 표시 가이드라인을 개정했다
- 용기 재질별 점자 높이 기준을 마련해 점자 판독성을 높였다
- QR코드 크기·색상·위치 기준을 구체화해 안전정보 접근성을 개선했다
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"의약외품 안전정보 접근성 높일 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 앞으로 시·청각장애인이 의약외품을 사용할 때 용기 재질에 상관없이 손끝으로 점자를 정확히 읽고 제품 앞·윗면에 표시된 QR코드를 통해 안전정보를 쉽게 찾을 수 있게 된다.
식품의약품안전처는 13일 시·청각장애인이 의약외품의 안전정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 점자와 음성·수어영상변환용 코드의 세부 표시 방법을 구체화한 '의약외품 점자 표시 등에 대한 가이드라인'을 개정했다고 밝혔다.
식약처는 2023년부터 한국의약품안전관리원을 통해 '의약외품 안전정보 장애인 접근성 개선 사업'을 추진하고 있다. 지난달 20일에는 시·청각장애인단체, 산업계, 소비자단체 등이 참여한 '장애인 의약외품 안전사용 정책협의체'를 개최해 개정안에 대한 의견을 수렴해 이번 가이드라인을 마련했다.
식약처는 개정안에 플라스틱, 필름(PVC), 종이, 캔·유리 등 용기·포장 재질별 특성을 고려한 점자 높이 권장기준을 담았다. 시각장애인이 재질과 관계없이 제품에 표시된 점자를 손끝으로 정확하게 읽을 수 있도록 개선했다.
음성·수어영상변환용 코드 세부 규격도 구체화했다. 스마트폰 등으로 코드를 인식할 때 영향을 줄 수 있는 코드의 크기, 색상, 해상도 등 세부 규격을 구체화해 장애인이 의약외품 안전정보에 보다 편리하게 접근할 수 있도록 했다.
음성·수어영상변환용 코드 권장 위치도 마련했다. 기존 제품 용기·포장에 표시된 바코드를 활용하는 경우 현재 위치를 유지할 수 있도록 하고 QR코드는 앞면 또는 윗면에 표시하도록 권장 위치를 제시해 시·청각장애인이 제품에 표시된 코드를 쉽게 찾을 수 있도록 개선했다.
sdk1991@newspim.com