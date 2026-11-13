현대차, '미래모빌리티학교' 참가 모집…자율주행·로보틱스 교육

AI 핵심 요약beta
- 현대차는 13일 전국 초·중학교 대상 미래모빌리티학교 참가 신청을 받는다고 밝혔다
- 2027년 1학기 교육은 자율주행·로보틱스 체험과 미래 모빌리티 진로 탐색으로 운영된다
- 참가 학교는 16일부터 다음 달 11일까지 미래모빌리티학교 카페에서 신청하면 된다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 전국 초·중학교를 대상으로 자율주행과 로보틱스 등 미래 모빌리티 기술을 체험할 수 있는 교육 프로그램 참가 학교를 모집한다.
현대차는 오는 16일부터 다음 달 11일까지 '2027년 1학기 미래모빌리티학교' 참가 신청을 받는다고 13일 밝혔다.
미래모빌리티학교는 현대차가 교육부와 업무협약을 체결하고 개발한 학생 주도형 교육 프로그램이다. 청소년들이 자동차 산업의 발전 과정과 자율주행, 로보틱스 등 첨단 기술을 배우고 관련 진로를 탐색할 수 있도록 마련됐다.
2016년 시작된 이 프로그램은 현재까지 국내외 3280개 학교에서 운영됐으며 약 13만4000명의 학생이 참여했다.
교육은 초등학교 4~6학년 대상 프로그램과 중학생 대상 정규·단기 프로그램으로 나뉜다. 이론 중심 수업에서 벗어나 자율주행 모빌리티 키트와 업사이클링 키트 등 교구재를 활용한 체험형 수업으로 진행된다.
2027년 1학기 초등 프로그램은 '미래 모빌리티가 만드는 지속가능한 미래 라이프'를 주제로 운영된다. 중등 정규 프로그램은 '모빌리티와 함께하는 미래 라이프 스타일', 단기 프로그램은 '로보틱스를 더한 미래 모빌리티'를 주제로 진행된다.
참가를 희망하는 학교는 네이버에서 '미래모빌리티학교' 카페를 검색한 뒤 카페 내 신청 링크를 통해 접수하면 된다.
현대차는 해외 교육기관과의 협력도 확대하고 있다. 2023년부터 유네스코 아시아태평양 국제이해교육원(APCEIU)과 협업해 아시아 지역 학교로 교육을 확대했으며, 올해는 주프랑스한국교육원 및 서울시교육청과의 협력 사업을 통해 해외 21개국 48개 학교를 지원하고 있다.
지성원 현대차 브랜드마케팅본부장 부사장은 "청소년들이 미래 기술에 관심을 갖고 진로를 탐색할 수 있도록 창의적·문화적 토양 조성에 대한 지원을 계속해 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com