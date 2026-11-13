거래소, 코스닥 상장사 IR 연 1회 의무화 추진…업계 "형식적 개최 경계"

기업 정보 공개 부족 지적 속 기관투자자 관심 과제

코스닥 세그먼트 분리·연기금 투자 확대 요구

정부, 자본시장 전담 TF 구성 추진

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소가 코스닥 상장사에 기업설명회(IR)를 연 1회 이상 개최하도록 의무화하는 방안을 추진한다. 기업의 정보 공개와 투자자 소통을 확대해 코스닥 시장의 신뢰를 높이겠다는 취지다.

업계에서는 기업 분석에 필요한 정보가 늘어날 수 있다는 점을 긍정적으로 평가하면서도, IR 개최 횟수 상향이 투자 확대로 이어지기는 어렵다는 지적도 나온다. 기업의 정보 제공과 함께 기관투자자의 관심과 참여를 유도할 방안도 마련해야 한다는 것이다.

이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 '자본시장 정책 간담회'에서 참석자들과 자본시장 제도 개선 방안을 논의하고 있다. [사진=뉴스핌TV·KTV]

정은보 한국거래소 이사장은 지난 13일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 '신뢰받는 자본시장, 현장에서 묻고 답을 찾다' 간담회에서 코스닥 상장사의 IR 의무화를 추진하겠다고 밝혔다.

◆ 코스닥 IR 연 1회 의무화 추진…"기업 정보 공개·기관 관심 확대 과제"

정 이사장은 "상장이 유지되는 동안 무조건 IR을 최소한 1년에 한 번 이상 하는 방안을 검토하고 있다"며 "상장 유지 요건 규정에 반영할 예정"이라고 말했다. 현재 신규 상장 기업에 상장 후 2년간 적용되는 IR 의무를 상장 유지 기간 전체로 확대하겠다는 구상이다.

이재명 대통령은 제도 개선을 서둘러야 한다고 주문했다. 이 대통령은 코스닥 기업의 낮은 IR 참여율에 대한 설명을 듣고 "시장에 남아 있을 자격이 있나 의문스러운 상황"이라며 제도적 보완을 강조했다. 국회 입법을 기다리기보다 거래소 운영 규정에 반영해 신속하게 시행하는 방안도 제시했다.

업계에서는 IR 의무화가 기업 정보에 대한 접근성을 높이고 코스닥 리서치 기반을 넓히는 계기가 될 것으로 보고 있다. 그동안 일부 기업이 자금 조달 등 특정한 상황에서만 제한적으로 투자자와 소통하면서 평상시 기업 정보를 파악하기 어려웠다는 지적이 제기돼 왔다.

이건재 IBK투자증권 코스닥 리서치센터장에 따르면 2025년 IR 계획을 공시한 기업 비중은 코스피가 약 33%, 코스닥은 약 26%에 그쳤다. 미국 기업의 경우 어닝콜과 컨퍼런스콜 등을 통해 약 80%가 IR에 나서는 것으로 파악됐다.

한 증권업계 관계자는 "많은 기업이 자금 조달 등 특수한 상황이 생길 때만 제한적으로 소통해 왔고, 평소에는 정보 접근성이 떨어져 애널리스트들이 리서치 커버리지를 넓히거나 심층 분석을 하는 데 한계가 있었다"며 "이번 IR 의무화로 분석에 필요한 정보가 보다 더 제공될 것으로 예상돼 긍정적으로 보고 있다"고 말했다.

다만 단순히 IR 개최 횟수를 늘리는 것으로는 시장 신뢰 회복을 기대하기 어렵다는 우려도 제기됐다. 이 관계자는 "형식적인 보여주기식 절차에 그치지 않도록 구체적인 가이드라인이 뒷받침돼야 실질적인 효과를 거둘 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

반면 코스닥 업계에서는 기업의 노력만으로 투자자와의 소통이 이뤄지는 것은 아니라는 목소리가 나왔다. 한 코스닥 업계 관계자는 "기업이 IR을 열심히 해야 하는 건 맞지만 통계에 잡히지 않는 비공식적인 IR도 많다"며 "또한 기업이 IR을 하고 싶어도 기관이 만나주지 않는 경우도 있다"고 말했다.

이 관계자는 "시가총액이 낮은 기업은 IR을 통해 주가를 올리고 싶어 하지만 기관이 만나주지 않는다"며 "IR이 의무화돼 1년에 한 번씩 개최한다고 해도 형식적인 것인지 실질적인 것인지는 또 다른 문제"라고 부연했다.

이소영 중소벤처기업부 장관도 코스닥 시장의 정보 접근성을 높이려면 기업의 정보 공개뿐 아니라 증권사와 기관투자자의 관심이 뒷받침돼야 한다고 강조했다. 이 장관은 코스닥 상장사 약 1800곳 가운데 증권사 리서치센터의 분석 보고서가 나오는 기업은 600여 곳에 그친다며 "기업의 의지가 부족한 측면도 있지만 작은 규모 기업에 대한 기관의 관심이 부족한 측면도 있다"고 짚었다.

이재명 대통령이 13일 오전 서울 여의도 한국거래소에서 '자본시장 정책 간담회'를 주재하며 토론하고 있다. [사진=KTV]

◆ 연기금 유입·상장제도 개선 요구…자본시장 전담 TF도 추진

코스닥 기업과 벤처투자 업계에서는 투자자 소통을 넘어 시장에 유입되는 자금의 규모와 성격을 바꿀 대책도 요구했다. 김항연 알테오젠 부사장은 코스닥의 경쟁력을 높이기 위해 우량 기업과 성장 기업을 구분하는 세그먼트 분리 제도를 조속히 시행해야 한다고 주장했다.

김 부사장은 "코스피와 코스닥의 큰 차이점 중 하나가 연기금"이라며 코스닥 시장이 성장하려면 연기금 자금의 유입이 필요하다고 강조했다. 안정성을 중시하는 연기금이 코스피에 집중되는 구조에서 벗어나 코스닥에도 투자할 수 있는 여건을 마련해야 한다는 것이다.

정보라 스틱벤처스 대표는 벤처기업의 주요 회수 수단인 기업공개(IPO) 이후에도 상장 초기 기업이 성장 자금을 조달할 수 있도록 투자 유인을 마련해야 한다고 제안했다. 비상장기업에 집중된 벤처펀드의 의무 투자 비율을 일부 완화해 상장 초기 기업이나 혁신 상장사에 투자하는 경우에도 인센티브를 주는 방안이다.

정 대표는 "코스닥 신뢰도 향상을 위해 세그먼트 제도나 퇴출 제도를 논의하고 있는 단계인데, 양적 요건이 아니라 질적인 요건을 고려해서 판단 기준을 세워야 한다"고 말했다. 이어 우수한 기술을 보유하고도 외형 요건이 부족해 시장의 관심에서 멀어지는 기업이 없도록 연기금 펀드나 코스닥 전용 투자 펀드를 확대해달라고 요청했다.

송병준 벤처기업협회 회장은 코스닥 거래량 감소가 특히 시가총액 하위 기업에 부담으로 작용하고 있다고 지적했다. 시가총액 300억원 기준의 상장폐지 요건에 해당할 수 있는 기업이 300곳을 넘는다는 설명이다.

송 회장은 해당 기준에 가까워진 기업들이 상장폐지에 대한 우려로 투자자들의 관심을 받기 어려워지는 상황을 언급하며 "부실한 기업과 주가가 낮은 기업이 꼭 동일치는 않다"고 말했다. 기업의 실적과 성장성에 비해 시장에서 소외된 기업을 위한 정책적 지원도 요청했다.

이 대통령은 간담회에서 나온 의견을 정책으로 연결할 전담 조직을 주문했다. 금융시장 전반을 다루는 기존 논의와 별도로 자본시장과 증권·거래소 등에 특화한 고위급 기구를 구성하라는 취지다.

이 대통령은 "실태조사와 의견 취합을 해서 입법화나 제도화할 것들을 모아야 한다"며 "당도 여야 가릴 것 없이 참여하고 증권거래소나 투자 협회 등도 참여하는 기구를 하나 만들자"고 제안했다. 이에 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 "그렇게 하겠다"고 답했다.

rkgml925@newspim.com