SK이노베이션 E&S, 인니 청년 창업가 육성…AX·에너지 사업 아이디어 발굴

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자카르타서 '마주온 해커톤' 개최…약 300개 팀 지원

우수 6개 팀 선정해 창업 교육·투자 유치 등 후속 지원

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= SK이노베이션 E&S가 인도네시아에서 인공지능 전환(AX)과 에너지 분야의 사업 아이디어를 발굴하고 청년 창업가 육성에 나섰다.

SK이노베이션 E&S는 지난 11일부터 12일까지 이틀간 인도네시아 자카르타 르메르디앙 호텔에서 대학생 창업 아이디어 경진대회인 '마주온(MAJU) 해커톤'을 개최했다고 13일 밝혔다.

인도네시아 자카르타 르메르디앙 호텔에서 12일 열린 인도네시아 대학생 창업 아이디어 경진대회 '마주온(MAJU:ON) 해커톤' 행사에서 주요 관계자 및 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. (맨 앞줄 가운데 테이블 왼쪽에서 두번째 손동근 SK이노베이션 E&S 인도네시아 법인장, 세번째 우마르 알리 레시(Mr. Umar Ali Lessy) 인도네시아 에너지광물자원부 장관특별보좌관) [사진=SK이노베이션]

마주온은 SK이노베이션 E&S가 국내 ESG 솔루션 기업 유디임팩트와 함께 지난해부터 추진해 온 인도네시아 청년 창업 지원 사업이다.

지난해 첫 행사에는 220개 팀이 지원해 10개월간의 과정을 거쳐 3개 우수팀이 최종 선발됐다. 이들 팀은 지난 9월 한국을 방문해 에너지·환경 분야 전문가들과 교류하고 부산 지역 창업 현장을 둘러봤다.

올해는 기존 에너지·환경 분야에 AI 분야를 추가하면서 프로그램 규모를 확대했다. 지원팀도 지난해 220개에서 올해 약 300개로 늘었다.

이번 해커톤에는 인도네시아 대학생 창업팀 30개 팀이 참가했다. 참가팀들은 AI 에이전트 개발과 AI 기반 업무 자동화 등 AX 분야를 비롯해 에너지 효율화, 분산에너지 등 에너지 분야의 사업 아이디어를 제안했다.

심사 결과 AX와 에너지 분야에서 각각 1~3위 팀을 선정해 총 6개 우수팀을 뽑았다.

분야별 최우수상은 위성 데이터 등을 AI로 분석해 지역과 토양 특성에 맞는 최적의 작물을 추천하는 플랫폼을 제안한 '올비타니(Orbitani)' 팀과 수심별 수온·염분·산소량을 감지해 조개 양식장 위치를 자동 조정하는 시스템을 고안한 '리틀머메이즈(Little Mermaids)' 팀이 차지했다.

선발된 6개 우수팀은 향후 약 1년간 창업·경영·AI 분야 교육을 비롯해 인도네시아 정부 관계자 및 에너지 분야 전문가와의 네트워킹, 벤처캐피털(VC) 투자 유치 기회 등 후속 지원을 받는다.

최은정 SK이노베이션 E&S 지속가능경영팀장은 "이번 행사는 전 세계가 주목하고 있는 AI 전환과 에너지 문제에 대한 청년들의 아이디어를 발굴하고, 이를 사업으로 발전시킬 수 있도록 돕는 출발점"이라며 "앞으로도 인도네시아 청년 창업 생태계 활성화와 한·인니 협력 확대를 위해 지속 노력할 것"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com