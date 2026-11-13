미래에셋증권, LSEG와 AI 자산관리 협력

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권은 13일 LSEG와 AI 자산관리 고도화 MOU를 체결했다.
- 양사는 LSEG 금융 데이터와 미래에셋증권 투자 플랫폼을 결합할 계획이다.
- 미래에셋증권은 AI가 자산관리 전 과정을 돕는 서비스 구현을 추진한다.
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투자 플랫폼·리서치 역량 결합
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권이 인공지능(AI) 자산관리 서비스 고도화를 위해 런던증권거래소그룹(LSEG)과 업무협약(MOU)을 맺었다.
13일 미래에셋증권에 따르면 이번 협약은 데이비드 슈위머(David Schwimmer) LSEG 그룹 최고경영자(CEO)의 첫 방한을 계기로 이뤄졌다. 양사는 LSEG의 글로벌 금융 데이터에 미래에셋증권의 투자 플랫폼과 리서치 역량을 결합할 계획이다.
LSEG는 영국 런던에 본사를 두고 ▲데이터·분석(Data & Analytics) ▲FTSE Russell ▲리스크 인텔리전스(Risk Intelligence) ▲마켓(런던증권거래소) ▲포스트 트레이드(금리 스왑등 글로벌 청산소) 등 다양한 사업을 영위하는 글로벌 금융 데이터 기업이다. 미래에셋증권은 이 가운데 금융 데이터 공급과 AI 서비스 연계 등을 담당하는 데이터·분석(Data & Analytics) 부문과 협력을 추진한다.
미래에셋증권은 전통자산과 디지털자산, AI를 결합하는 '미래에셋 3.0' 비전 아래 글로벌 투자 플랫폼 MAPS를 중심으로 자산관리 서비스의 디지털 전환을 추진하고 있다. 이를 위해 AI 기반 투자 정보 제공을 확대하고, 포트폴리오 관점에서 고객의 투자 판단을 지원하는 역량을 강화하고 있다. 궁극적으로는 AI가 고객의 자산관리 전 과정을 돕는 'Agentic WM'을 구현한다는 구상이다.
류 히라야마(Ryu Hirayama) LSEG Head of Japan and Korea는 "미래에셋증권은 아시아를 대표하는 글로벌 종합 금융 투자회사로, AI를 자산관리에 적극적으로 접목하고 있다"며 "LSEG의 신뢰할 수 있는 데이터가 미래에셋증권 고객의 투자 경험에 어떻게 기여할 수 있을지 함께 찾아가겠다"고 말했다.
주세민 미래에셋증권 Tech&AI 부문대표는 "AI 자산관리 서비스의 경쟁력을 높이기 위해서는 신뢰할 수 있는 데이터를 확보하고 활용하는 것이 중요하다"며 "글로벌 금융 데이터 기업 LSEG와의 협력을 통해 AI 자산관리 서비스 발전을 위한 협력을 모색하겠다"고 전했다.
rkgml925@newspim.com