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내년 1분기까지 수도권 4.4만가구 입주…규제지역 연장 여부 재검토

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  • 정부는 13일 수도권 아파트 4만4000가구의 입주 계획을 공개했다
  • 이달과 다음달 3기 신도시 등 1만2000가구가 분양될 예정이다
  • 정부는 주택공급 제도개선 65건을 완료하고 규제지역 지정을 재검토한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

분양도 활발…1~9월 착공 인허가 2만2천가구, 전년비 36%↑
'최단기 착공모델' 3기 신도시 원주민 이주율, 두달새 두배 늘어
주택공급 관련 애로 해소에 총력…규제지역도 12월 재검토

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울을 포함한 수도권에 내년 1분기까지 4만4000가구의 아파트가 새로 입주한다. 또 3기 신도시를 비롯해 이달과 다음달 1만2000가구의 신규 주택이 분양된다. 

이와 함께 주택공급 확대를 위해 추진해 온 제도 개선 과제 145건 가운데 65건을 완료하는 등 주택공급 관련 애로 사항을 해결해 공급 속도감을 높이고 있다는 게 정부의 설명이다. 아울러 서울을 비롯한 경기도 주요 시·군·구에 지정된 토지거래허가구역, 투기과열지구, 조정대상지역 지정 유지 여부를 12월 다시 검토할 예정이다. 

◆ 연말까지 수도권 입주 물량 1.6만가구, 내년 1Q 2.8만가구…분양 물량은 1.2만 가구

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김진 국무조정실 경제조정실장이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 제3차 주택 공급 정례 브리핑을 하고 있다.

13일 국토교통부에 따르면 이날 정부서울청사에서 열린 관계부처 합동 3차 주택공급 정례브리핑에서 정부는 수도권 아파트 입주 물량이 올해 말까지 1만6000가구, 내년 1분기에 2만8000가구의 입주 물량 집계 결과를 공개했다.

월별로는 이번 달과 다음 달에 각각 6282가구와 1만 225가구가 입주한다. 내년 1월(5323가구), 2월(9594가구), 3월(1만2744가구)다. 

서울에서는 장위 푸르지오라디우스파크(1637가구), 성동자이리버뷰(1670가구), 마포자이 힐스테이트라첼스(1101가구) 등이 있다. 경기와 인천에서는 고양장항 제일풍경채(1184가구), 도원역 e편한세상 퍼스트하임(1705가구) 등이 입주를 시작할 예정이다.

3기 신도시를 포함한 주택 분양도 이어진다. 지난달 공급된 1만6000가구에 이어 이달과 다음 달 분양 물량은 총 1만2000가구다. 고양창릉 S2블록(1057가구), 의정부법조타운 S1·S3블록(898가구), 남양주왕숙 A17블록(379가구) 등이 포함됐다.

정부는 올해 1∼9월 서울의 주택 인허가 물량이 작년 동기 대비 33% 증가하고 착공 물량도 2만2000가구로 지난해보다 36% 증가해 향후 주택 공급을 위한 기반이 확대되고 있다고 분석했다. 

공공택지 최단기 착공모델 적용과 관련해서 3기 신도시 토지 보상과 주민 이주 작업도 속도를 내고 있다는 게 정부의 설명이다. 3기 신도시 선행지구인 남양주왕숙 1·2, 고양창릉, 부천대장, 인천계양, 하남교산의 평균 이주율이 지난달 91%로 7월(53%)보다 크게 높아졌다. 후발지구인 광명시흥은 보상 착수 기간을 계획 대비 4개월 단축했고, 보상비도 1조3000억원 늘어난 총 6조8000억원으로 신속한 보상을 추진할 계획이다.

실수요자들이 목돈 없이도 내 집을 마련할 수 있도록 초기 자금 부담을 낮춘 지분적립형 주택 284가구가 다음 달 고양창릉에서 공급된다. 입주 시 분양가의 25%만 납부하고 나머지 지분은 20년에 걸쳐 나누어 낸다.

한국토지주택공사(LH)는 연말까지 남양주왕숙 등 10개 블록, 9000가구 규모의 민간참여 공공주택사업 공모를 진행한다. 남양주왕숙2·고양창릉 등 6개 블록 5782가구가 모집을 공고했고 위례업무 등 나머지 4개 블록 3000가구는 다음 달까지 공모한다.

◆ 주택공급 애로 사항 해결…토허구역·투기과열지구 등 지정 여부 12월 다시 검토

정부는 주택공급을 지연시키는 각종 규제와 행정절차도 손질하고 있다. 지난 8·13 '주택 신속공급 대책'의 제도개선 과제 145건 가운데 65건을 완료했다는 게 정부의 설명이다. 인허가 절차 합리화와 사업 관련 규제개선 등 46건·금융 분야 19건이다. 나머지 80건도 차례로 추진할 계획이다.

자금난으로 차질을 빚던 주택사업의 정상화도 추진하고 있다. 정부는 금융지원과 제도개선을 통해 8개 사업장, 약 6000가구 규모의 주택사업에서 금융 애로사항을 해소했다. 대표적으로 사업이 중단됐던 신촌 지역 사업장은 한국자산관리공사(캠코) 펀드를 활용한 인수와 사업구조 재편으로 사업성을 개선했다. 내년 9월 435가구 규모의 주택 착공을 목표로 하고 있다.

정부가 설치한 'PF·건설사 금융애로 해소센터'에는 지난 6일까지 총 64건의 애로사항이 접수됐다. 이 중 50건은 상담과 검토를 마쳤으며 나머지 14건은 관계기관과 추가 검토를 진행하고 있다. 금융위는 내년까지 착공·준공이 예상되는 사업장에 적용해 온 밀착관리를 2028년 예정 사업장까지 확대할 계획이라고 밝혔다. 지원을 집중하기로 한 사업장 65곳 가운데 지원을 신청하지 않은 47곳(3만7000가구)의 사업 지연 요인도 확인할 방침이다.

이재명 대통령이 지적한 사랑제일교회 등 '부동산 알박기' 대책과 관련해서는 "이행 강제금 시행과 내년 3월 협조 장려금 시행을 앞두고 있고 관련 법률안도 검토하고 있다"고 말했다. 

아울러 국토부는 올해 말까지 서울 전역과 경기도 12개 지역에 적용된 토지거래허가제와 관련해 지정 유지 검토에 나선다는 방침이다. 국토부 관계자는 "시장 영향과 국민에 미치는 영향을 종합적으로 분석하고 있고 연말까지 조정대상지역, 투기과열지구와 함께 검토할 예정"이라고 말했다.

donglee@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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