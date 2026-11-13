중국산 3D프린터 수출 급증, APEC도시 선전 10개월간 116.6% 늘어

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국산 3D프린터가 글로벌 시장에서 판매 호조를 보이며 수출이 급증하고 있다. 단순 장비 판매를 넘어 소재와 소프트웨어, 제조공정까지 아우르는 일괄 솔루션 수출로 사업 모델이 진화하면서 중국 3D프린팅 산업이 새로운 성장동력으로 부상하고 있다.

13일 중국 중앙TV(CCTV)에 따르면 올해 1~10월 APEC 도시 선전의 3D프린터 수출액은 146억2000만 위안(약 3조원)으로 전년 동기 대비 116.6% 증가했다. 이 가운데 아시아태평양경제협력체(APEC) 회원국에 대한 수출은 76억2000만 위안으로 119.6% 늘었다. 올해 1~3분기 선전의 3D프린터 생산량도 전년 동기 대비 77.8% 증가했다.

중국산 3D프린터의 경쟁력은 탄탄한 부품 공급망과 생산비 절감, 빠른 제품 개발 능력에서 나온다. 선전 룽강구의 한 제조업체는 매달 10만대 이상의 3D프린터를 생산하고 있으며, 해외 주문 증가에 대응해 공장을 이전하고 생산능력을 기존보다 약 3배 확대했다. 생산 제품의 95%가 수출용으로, 미국과 유럽이 주요 시장이며 브라질 등 신흥시장에서도 주문이 늘고 있다.

3D프린팅의 활용 범위도 소비자 체험에서 산업 제조로 빠르게 확대되고 있다. 선전의 한 기업은 로봇의 충격 완화와 방열 기능을 갖춘 유연한 외피를 3D프린터로 생산하고 있다. 기존 공정으로 100세트 제작에 60일이 걸리던 작업을 15~20일로 단축했다. 이 업체는 1000여개 로봇 제조기업에 제품을 공급하고 있으며 올해 사업 규모가 60% 성장했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진= 중앙TV(CCTV) 채널 2 재경 캡처. 2026.11.13 chk@newspim.com

신발 제조 분야에서도 변화가 나타나고 있다. 3D프린팅을 활용하면 신제품 설계부터 시제품 제작까지 걸리는 시간을 3~4일로 줄일 수 있다. 신발 한 켤레는 출력에 4시간, 후처리까지 포함해 약 6시간이면 착용할 수 있는 수준으로 완성된다. 월 3000켤레 규모의 생산도 가능해 재고 부담을 줄이는 데 유리하다.

중국 3D프린팅 산업은 수출 방식에서도 변화를 보이고 있다. 과거 장비와 소모품 판매에 집중했다면 이제는 소재·장비·소프트웨어·제조기술을 결합한 일괄 솔루션을 해외에 공급하는 방식이다. 이를 통해 해외 고객이 별도의 금형 제작 비용을 들이지 않고도 시제품부터 소량 생산, 대량 생산까지 자체적으로 수행할 수 있도록 지원한다.

소비자 시장에서는 3D프린팅 체험점이 새로운 유통 공간으로 자리 잡고 있다. 선전의 한 쇼핑몰 체험 매장은 최근 반년간 누적 방문객 100만명을 넘어섰으며, 어린이 실내 놀이시설에서도 인공지능(AI) 설계와 3D프린팅을 결합한 체험 교육이 인기를 끌고 있다.

업계에서는 3D프린팅이 다품종 소량생산과 맞춤형 제조 수요에 대응하면서 전통 제조업의 생산방식을 바꾸고 있다고 평가한다. 중국 기업들이 장비 수출을 넘어 제조 솔루션까지 공급하면서 글로벌 소규모 제조시장에서 영향력을 확대할 것으로 전망된다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com