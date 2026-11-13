"솔루스첨단소재, 전지박 가격 인상…내년 흑자전환 기대" - 유진투자

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주요 고객사 가공비 50% 인상 완료

유럽·북미 비중국산 전지박 수요 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유진투자증권은 13일 솔루스첨단소재에 대해 전지박 가공비 인상과 유럽·북미 시장의 수급 개선에 힘입어 2027년 하반기 영업이익 흑자전환이 가능할 것으로 전망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 '1만3000원'을 유지했다.

한병화 유진투자증권 연구원은 "솔루스첨단소재가 주요 고객사와 전지박 가공비 50% 인상을 완료했으며 나머지 고객사와도 연내 가격 인상을 추진 중"이라며 "2027년에도 추가 인상 계획으로 수익성 개선이 기대된다"고 밝혔다.

전지박 시장의 수급 환경도 개선되고 있다는 분석이다. 일부 업체가 회로박 생산으로 전환한 가운데 유럽 전기차와 미국 배터리에너지저장장치(BESS) 시장에서 전지박 수요가 견조한 흐름을 보이고 있기 때문이다.

솔루스첨단소재 로고. [사진=솔루스첨단소재]

특히 미국과 유럽에서 비중국산 전지박 수요가 증가하면서 솔루스첨단소재의 가격 협상력도 과거보다 높아졌다는 평가다.

실적도 외형 성장세를 이어가고 있다. 솔루스첨단소재의 올해 3분기 매출액은 1255억원으로 전년 동기 대비 83.2% 증가했다. 이 가운데 전지박 매출액은 916억원으로 151.6% 늘어나며 전체 매출 성장을 이끌었다.

헝가리 전지박 공장의 가동률도 상승했다. 올해 1분기 47%였던 가동률은 2분기 67%, 3분기 74%로 높아졌다.

다만 단기 실적에서는 적자가 이어질 것으로 예상된다. 한 연구원은 올해 4분기 매출액을 1031억원, 영업손실을 260억원으로 전망했다.

유진투자증권은 솔루스첨단소재가 유럽에서 가동 중인 전지박 생산시설을 보유하고 있으며, 내년 캐나다 공장 가동이 시작되면 유럽과 북미 양쪽에 생산거점을 확보하게 된다는 점에 주목했다.

한 연구원은 "유럽 유일의 가동 중인 전지박 공장을 보유하고 있고, 내년부터 가동될 캐나다 공장까지 고려하면 북미와 유럽 모두 제조기지를 보유한 전지박 업체"라며 "보호무역이 일상화되는 상황을 고려하면 주력 시장을 선점한 솔루스첨단소재의 사업적인 리스크는 매우 낮다"고 설명했다.

이어 "남은 과제는 영업이익의 흑자 전환"이라며 "가공비 인상을 시작했기 때문에 내년 하반기부터는 영업 흑자로 전환할 수 있을 것으로 예상한다"고 강조했다.

dconnect@newspim.com