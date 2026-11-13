GS건설, 대한민국 조경·색채대상 4개 작품 수상

AI 핵심 요약beta
- GS건설은 13일 조경·색채대상에서 4개 작품이 수상했다고 밝혔다.
- 엘리시안 포레스트와 휘경자이 디센시아는 조경대상에서 수상했다.
- 복대자이 더 스카이 플로잉 스페이스와 은평자이 더 스타 플랙스도 색채대상을 받았다.
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복대·은평 자이, 조경대상 수상
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설은 '2026 대한민국 조경대상'과 '대한민국 색채대상'에서 4개 작품이 수상했다고 13일 밝혔다.
대한민국 조경대상에서는 엘리시안 포레스트가 기후에너지장관상, 휘경자이 디센시아는 과천시장상을 수상했다.
엘리시안 포레스트는 서울숲 내 조성된 자이(XI)의 정원으로 기존 수목과 숲 구조를 최대한 보존하면서 자연과 조화를 이뤘다는 평가를 받았다.
휘경자이 디센시아는 서울 동대문구 휘경동에 위치한 1806가구 규모 대단지로 단지 내 녹지를 입주민 일상과 연결된 생활 공간으로 조성한 점이 호평을 받았다.
GS건설은 앞서 열린 2026 대한민국 색채대상에서는 '복대자이 더 스카이 플로잉 스페이스'가 그린상을, '은평자이 더 스타 플랙스'가 대구경북디자인진흥원장상을 수상했다.
복대자이 더 스카이 플로잉 스페이스는 단지 지형에 맞춘 문주, 곡선형 옥상 조형물을 배치한 점, 은평자이 더 스타 플랙스는 명도 대비와 재료 질감, 빛에 따른 변화를 활용해 주변 경관과 조화를 이룬 점을 인정받았다.
GS건설 관계자는 "앞으로도 자연과 일상이 조화를 이루고 가치가 깊어지는 공간을 선보이겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com