에스에프씨, OLED 블루 넘어 반도체로 영토 확장

상반기 영업익 285억원…지난해 연간 실적 추월

코스피 상장 앞두고 PSF·바이오 등 신사업 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유기발광다이오드(OLED) 핵심소재 전문기업 에스에프씨가 코스피 상장을 앞두고 주력인 블루 발광소재 사업을 기반으로 바이오·반도체 소재까지 사업 영역을 확대하는 중장기 성장 전략을 공개했다.

에스에프씨는 13일 서울 여의도에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 열고 기존 OLED 소재 사업의 경쟁력을 강화하는 동시에 차세대 발광소재와 신규 첨단소재 사업을 확대하겠다고 밝혔다.

2000년 설립된 에스에프씨는 정밀 유기화학 기술을 기반으로 OLED 발광층의 핵심 소재인 블루 호스트(Host)와 도판트(Dopant)를 개발·생산하는 기업이다. 분자설계부터 양산까지 전 과정을 자체 수행하고 있으며, 일본 호도가야화학과 삼성벤처투자(SVIC)의 전략적 투자를 바탕으로 사업 협력 관계를 구축해 왔다.



블루 발광소재는 레드·그린 소재보다 높은 에너지를 필요로 해 발광 효율과 수명을 동시에 확보하기 어려운 분야다. 에스에프씨는 20년 이상 관련 연구개발 역량을 축적하고 글로벌 디스플레이 패널 제조사의 제품 세대 변화에 맞춰 신규 소재를 개발·공급해 왔다.

기업공개(IPO) 기자간담회에서 발표하고 있는 에스에프씨 마명근 부사장. [사진=에스에프씨]

실적도 성장세를 이어가고 있다. 에스에프씨는 지난해 매출액 1608억원, 영업이익 216억원을 기록했다. 올해 상반기에는 매출액 1058억원, 영업이익 285억원을 달성하며 반년 만에 지난해 연간 영업이익을 넘어섰다. 상반기 영업이익률은 약 27%다.

에스에프씨는 OLED 적용 분야가 스마트폰에서 태블릿·노트북·모니터 등 정보기술(IT) 기기와 차량용 디스플레이로 확대되는 흐름에 대응해 주력사업을 강화할 계획이다. 발광 유닛을 여러 층으로 쌓는 탠덤(Tandem) 구조와 8.6세대 OLED 생산라인 도입 등 디스플레이 기술 고도화에 따른 소재 수요 확대에도 대응한다는 방침이다.

차세대 OLED 발광 기술인 인광 감응 형광(PSF) 소재 개발도 추진하고 있다. PSF는 인광 소재가 에너지를 전달하고 형광 도판트가 최종적으로 빛을 내는 방식으로, 높은 에너지 활용 효율과 색 순도를 결합하는 기술이다.

에스에프씨는 기존 블루 형광 소재 분야에서 축적한 기술력을 활용해 PSF용 도판트와 차세대 호스트를 개발하고 있다. 이를 바탕으로 블루 중심의 제품군을 레드·그린 발광소재까지 확대한다는 전략이다.

바이오와 반도체 소재 사업도 새로운 성장축으로 육성하고 있다. 바이오 분야에서는 자체 형광 소재 기술을 활용해 분자진단 및 치료제용 올리고뉴클레오타이드(Oligonucleotide) 등을 개발·공급하고 있다. 회사에 따르면 바이오 사업은 지난해 손익분기점을 넘어 흑자전환에 성공했다.

반도체 분야에서는 OLED 소재 개발 과정에서 확보한 고순도 합성·정제 기술을 반도체 포토공정 소재에 적용하고 있다. 현재 2개 품목을 양산 중이며, 총 8개 고객사를 확보했다. 회사는 2030년까지 양산 품목을 15개로 확대한다는 목표다.

에스에프씨는 이번 코스피 상장을 통해 확보하는 자금을 차세대 OLED 소재 연구개발과 바이오·반도체 사업 확대, 생산 및 연구 인프라 강화 등에 활용할 계획이다.

마명근 에스에프씨 부사장은 "에스에프씨는 기술적 난도가 높은 OLED 블루 소재 분야에서 오랜 기간 기술력과 양산 경쟁력을 축적하며 글로벌 고객사의 신뢰를 확보해왔다"며 "이번 상장을 계기로 기존 OLED 사업의 경쟁력을 더욱 강화하고, PSF와 바이오·반도체 등 신규 소재 사업의 성장 가능성을 실질적인 성과로 연결해 나가겠다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com