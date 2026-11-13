타임엑스AI, 中 킹메드와 '알츠온+' 공급계약

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중국 최대 임상검사기관과 협력

2만3000여 의료기관 연결망 확보



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 타임엑스AI(구 피플바이오)가 중국 최대 독립 임상검사기관과 알츠하이머병 조기 혈액검사 플랫폼 '알츠온 플러스(AlzOn+)' 공급계약을 체결하고 중국 시장 확대에 나선다.

타임엑스AI는 중국 파트너사 하이난 메디슨(Hainan Medicine)과 함께 중국 독립 임상검사(ICL) 기업 킹메드 다이애그노스틱스(KingMed Diagnostics)와 알츠온 플러스 공급계약을 체결했다고 13일 밝혔다.

킹메드는 중국 광저우에 본사를 둔 상하이증권거래소 상장기업이다. 중국 전역 약 2만3000개 병·의원 및 의료기관을 대상으로 연간 1조원 이상 규모의 종합 검사 서비스를 제공하고 있다.

왼쪽부터 킹메드 검사센터 덩후이 부총경리, 쑨아이바오 총경리대표, 타임엑스AI 강성민 대표, 하이난메디슨 선쭝허 대표, 안솨이싱 박사. [사진=타임엑스AI]

타임엑스AI는 이번 계약을 통해 개별 병원 중심의 공급 방식에서 벗어나 킹메드가 보유한 수탁검사 네트워크를 활용해 알츠온 플러스의 중국 내 공급을 확대할 계획이다.

특히 현재 중국 하이난 보아오러청 의료특구에 조성 중인 킹메드의 신규 검사센터를 주요 거점으로 활용할 예정이다. 해당 검사센터는 중국 각지에서 수집한 혈액 검체를 분석하는 중앙검사실(센트럴랩) 역할을 맡게 된다.

이를 통해 하이난 의료특구를 중심으로 검사 서비스를 운영하고, 향후 특구 밖 일반 의료기관으로 공급 범위를 확대한다는 구상이다.

알츠온 플러스는 혈액 내 아밀로이드 베타 단백질의 응집 정도를 감지하는 변형단백질질환 진단시스템(MDS) 기술을 기반으로 개발된 알츠하이머병 조기 혈액검사 플랫폼이다. 회사는 이 기술을 활용해 인지 저하 증상이 뚜렷해지기 전 알츠하이머병 관련 위험 신호를 확인할 수 있다고 설명했다.

타임엑스AI는 앞서 지난 4월 상하이교통대 의과대학 부속 루이진병원의 하이난센터 외래 및 검진센터에 알츠온 플러스를 도입했다. 회사는 이번 킹메드와의 공급계약을 바탕으로 중국 내 사업을 확대하는 한편, 중국 국가약품감독관리국(NMPA)의 본허가 절차도 추진할 방침이다.

미국 시장 진출을 위한 인허가 절차도 진행 중이다. 타임엑스AI는 미국 식품의약국(FDA) 혁신의료기기 지정 이력을 바탕으로 미국과 중국 시장에서 사업 확대를 추진하고 있다.

강성민 타임엑스AI 대표는 "2만 3천 개 병원 네트워크를 보유한 중국 최대 검사기관 킹메드와의 계약은 알츠온 플러스가 중국 전역의 실제 의료 현장에 대규모로 보급되는 결정적 전환점이 될 것"이라며 "미국 FDA 혁신의료기기 지정으로 검증받은 독보적 기술력을 바탕으로, 현재 진행 중인 미국 인허가 절차와 중국 NMPA 승인을 성공적으로 완수해 글로벌 알츠하이머병 조기진단 시장을 선도해 나가겠다"고 전했다.

dconnect@newspim.com