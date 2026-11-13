코난테크놀로지, 국방 AI 플랫폼 '아르고스' 첫 공개…차세대 사업 비전 제시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'제5회 국방 AI 서밋 2026' 개최

전출처 융합 '아르고스' 최초 공개

전장 이해·자율 행동 양대 축 제시

민·관·군 200여명 신안보 해법 모색

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 코난테크놀로지가 글로벌 신안보 시대를 겨냥한 차세대 국방 AI 사업 비전을 제시했다.

13일 코난테크놀로지는 서울 용산구 나인트리 로카우스에서 '제5회 코난테크놀로지 국방 AI 서밋 2026'을 개최했다. '아르고스(ARGO-X)로 글로벌 미래 신안보를 열다'를 부제로 열린 이번 행사에는 국방부와 각 군 주요 사령부 등 27개 군·국방 관련 기관 관계자와 산·학·연 전문가 200여 명이 참석했다.

◆ "전장 이해하고 스스로 행동한다"…차세대 국방 AI 새 지평

김영섬 코난테크놀로지 대표는 병역자원 감소와 복잡해지는 안보 환경 속에서 국방 AI 도입의 시급성을 강조하며, 보안과 통신 제약이 있는 군 환경에서도 신뢰할 수 있는 국방 AI 기술을 구현하겠다는 의지를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 김영섬 코난테크놀로지 대표가 개회사를 하고 있다. 2026.11.13 stpoemseok@newspim.com

이어 축사에 나선 이성환 고려대학교 인공지능학과 글로벌 석학 교수는 "우주·사이버·무인체계 등 첨단기술이 국가안보의 성패를 좌우하는 시대가 됐다"며 "코난 'ARGO-X'가 우리 국방 정보 체계의 새로운 발전 방향을 제시할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

양승현 코난테크놀로지 COO(최고운영책임자)는 '국방 AI 20년, 다음 페이지를 열다'를 주제로 한 비전 발표에서 지난 20년간 100건 이상의 국방 정보화 사업을 수행해 온 경험을 바탕으로 사업 확장 구상을 밝혔다.

양승현 COO는 "인텔리전스는 전장을 이해하고 스스로 행동하는 AI이며, 오토노미는 현장 장비의 판단과 임무 수행을 지원하는 무인 자율 AI"라며 "이 두 축을 중심으로 임무 수행에 있어 새로운 국방 AI 체계를 만들어나갈 것"이라고 말했다.

◆ 베일 벗은 'ARGO-X'…흩어진 정보 연결해 지휘결심 돕는다

이번 서밋에서는 영상·신호·공개정보 등 다양한 출처의 정보를 연결해 지휘결심을 지원하는 전출처 정보융합분석 플랫폼 '코난 ARGO-X(아르고스)'가 최초로 공개돼 큰 관심을 모았다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = '제5회 코난테크놀로지 국방 AI 서밋 2026' 행사장 전경 2026.11.13 stpoemseok@newspim.com

조인지 국방전략사업부 부장은 "정보 업무를 수집, 1차 처리, 융합 분석, 판단 보고의 단계로 나눌 때 우리가 가장 집중한 것은 분석관들이 겪는 정보의 간극을 줄이는 일"이라며 "아르고스는 다양한 출처의 정보를 구조화한 온톨로지를 기반으로 흩어진 객체와 시간의 맥락을 따라가며 분석관의 판단을 지원한다"고 설명했다.

아울러 미림훈련장 열병식 동향 분석 등 실제 사례를 시연하며 "그럴듯한 답변이 목표가 아니라, 현장에서 믿고 검토할 수 있는 근거 있는 판단을 돕는 것이 아르고스의 목표"라고 강조했다.

◆ AI 파일럿부터 드론 방어까지…차세대 국방 기술 청사진 공유

기조강연에 나선 심승배 국가인공지능전략위원회 국방·안보분과장은 국방 AI의 실전 확산을 위한 제도적 과제를 짚었다. 심 분과장은 "국방 AI 행동계획에 따라 국방부의 AI 그릇 세팅과 국방 인공지능법 제정 등을 추진하고 있다"며 "소프트웨어 중심의 빠른 획득 체계와 데이터 보안 제도 개선을 통해 2030년까지 비전투 분야 AI 적용을 완성해 나가야 한다"고 제언했다.

이후 진행된 세션에서는 산업계와 학계의 전문 발표가 이어졌다. 강민준 SK텔레콤 G.AI사업팀장은 LLM이 그럴듯한 답변을 넘어 지시된 표준 절차(SOP)와 증거에 맞추어 정확하게 이행할 수 있는 '국방 특화 모델'의 방향성을 제시했다. 임성신 한국항공우주산업(KAI) AI개발실장은 AI 파일럿(카일럿, CAILOT)의 비행 실증 성과를 소개하며 "유·무인 복합체계(MUM-T)에서 인간과 AI가 상호 발전하는 공진화 전략이 필수적"이라고 설명했다.

또한 김태연 명지대학교 교수는 우주 6G 기반 엣지 AI 클라우드와 위성 간 연계 기술을, 정영경 리플렉스 상무는 초광대역 고출력 마이크로파(UWB HPM)를 활용한 공대공 드론 방어체계 개념을 소개했다. 김건홍 니나노컴퍼니 대표는 피지컬 AI와 자율비행 기술 중심의 부품 국산화 및 대량 생산체계 확보의 중요성을 강조했다.

한편 코난테크놀로지의 AI 통역 솔루션 'Lingo-X(링고엑스)'는 이날 전체 발표 세션에 대해 4개 언어 실시간 동시통역을 지원하며 다국적 훈련 및 국방 외교 현장에서의 활용 가능성을 입증했다.

stpoemseok@newspim.com