하이트진로, 3Q 영업익 6.2% 증가…"효율화로 실적 개선"

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 하이트진로가 올해 3분기 매출이 줄어드는 가운데서도 영업이익을 늘렸다. 소주와 맥주 두 사업 모두 매출은 감소했지만, 영업이익은 증가해 주류 시장 위축 속에서 외형보다 수익성을 앞세운 전략이 실적으로 확인됐다는 평가가 나온다.

하이트진로는 올해 3분기 연결기준 영업이익이 577억 원으로 전년 동기 대비 6.2% 증가했다고 13일 공시했다. 같은 기간 매출은 6324억 원으로 5.5% 감소했다.

하이트진로 본사. [사진= 하이트진로]

사업 부문별로 보면 소주 부문 영업이익은 421억 원에서 450억 원으로 7.0% 늘었다. 매출은 3,809억 원에서 3,675억 원으로 3.5% 줄었다. 매출 감소 폭보다 영업이익 증가 폭이 커지면서 소주 부문 영업이익률은 전년 3분기 11.1%에서 올해 12.2%로 올라섰다.

맥주 부문은 매출 감소 폭이 더 컸다. 맥주 매출은 2,263억 원에서 2,044억 원으로 9.7% 줄었다. 하지만, 영업이익은 108억 원에서 117억 원으로 8.4% 늘었다. 맥주 부문 영업이익률도 4.8%에서 5.7%로 개선됐다. 매출이 줄어든 상황에서도 이익이 늘어난 만큼, 비용 구조 개선이 수익성 방어에 영향을 준 것으로 풀이된다.

하이트진로 관계자는 "주류 시장 위축에도 수익성 중심의 경영 전략과 지속적인 비용 효율화 노력을 통해 실적 개선을 이끌어냈다"며, "테라 스파클링, 테라&참이슬 등 포트폴리오 다각화를 통해 시장 지배력 강화 및 실적 추가 개선을 기대하고 있다"고 말했다.

다만, 영업 외 항목까지 포함한 최종 이익은 줄었다. 공시에 따르면 3분기 분기 순이익은 232억 원으로 전년 동기 320억 원 대비 27.4% 감소했다. 지배기업 소유주지분 순이익은 94억 원으로 전년 동기 157억 원보다 40.4% 줄었다. 기타 비용이 193억 원으로 전년 동기 29억 원에서 크게 늘었고, 금융 수익은 전년 동기 2억 원에서 마이너스 0.5억 원으로 돌아섰다. 영업이익 개선이 순이익 증가로 이어지지 않은 셈이다.

판매비와 관리비는 2238억 원으로 전년 동기 2390억 원 대비 6.4% 감소했다.

업계에서는 내수 주류 시장의 구조적 위축이 이어지는 만큼, 하이트진로가 수익성 중심 전략을 당분간 유지할 것으로 보고 있다. 회사는 '테라 스파클링'과 '테라&참이슬' 등 신규 포트폴리오로 시장 지배력을 강화한다는 계획이다.

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