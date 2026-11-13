한국투자부동산신탁, 건대입구역 민간도심복합개발사업 위한 MOU 체결

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주거·상업·숙박·업무시설 갖춘 최고 49층 복합타운 조성

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자부동산신탁은 지난 11일 서울 광진구 건대입구역 일대 '성장거점형 민간도심복합개발사업' 추진을 위해 사업 추진준비위원회와 업무협약(MOU)을 맺었다고 13일 밝혔다.

한국투자부동산신탁에 따르면 사업 대상지는 서울 광진구 자양동 10번지 일원으로, 대지면적은 약 4만70㎡다. 해당 부지에는 최고 49층 규모의 주거·상업·숙박·업무시설이 들어서는 복합타운이 조성될 예정이다.

이번 협약을 통해 한국투자부동산신탁은 2027년 1분기 예정된 성장거점형 민간도심복합개발사업 사업지 선정을 위한 공모 절차를 지원하고, 사업 추진에 필요한 협력체계를 구축할 계획이다.

박민규 한국투자부동산신탁 본부장(왼쪽)과 이내리 건대입구역 성장거점형 민간도심복합개발사업 추진준비위원회 위원장이 지난 11일 한국투자부동산신탁 대회의실에서 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국투자부동산신탁]

사업 대상지는 지하철 2·7호선 환승역인 건대입구역과 인접한 초역세권으로, 폭 35m의 아차산로와 맞닿아 있어 교통 접근성이 뛰어나다. 건국대와 세종대 등 대학 인프라를 비롯해 건국대병원, 어린이대공원, 뚝섬한강공원 등 생활·문화시설도 풍부하다.

한국투자부동산신탁은 이러한 입지적 강점을 바탕으로 고밀도 복합개발을 추진해 주거와 업무, 상업, 문화 기능이 어우러진 새로운 도시공간을 조성한다는 구상이다. 이를 통해 성수·건대 일대의 첨단산업 기반과 청년 인적 자원, 문화·상업 인프라를 연결하고 서울 동부권의 새로운 성장 거점으로 육성할 방침이다.

박민규 한국투자부동산신탁 본부장은 "그동안 사내 도심복합개발사업 TF를 중심으로 일본 등 해외 복합개발 사례를 연구하며 신탁 비즈니스 확장의 일환으로 도심복합개발사업 진출을 검토해 왔다"며 "이번 사업지는 팝업스토어 등 다양한 콘텐츠를 통해 'K-컬처의 성지'로 자리 잡은 독창적인 입지를 갖춘 만큼, 지역의 잠재력을 극대화해 도심복합개발의 선도 사례로 만들어 나가겠다"고 말했다.

도심복합개발사업은 기존 재개발·재건축과 달리 주거·업무·상업·산업·문화시설 등을 하나의 개발계획으로 통합해 추진하는 사업 방식이다. 민간 전문기관의 참여와 용적률 인센티브 등을 통해 고밀·복합개발이 가능하다는 특징이 있다.

한국투자부동산신탁은 신탁 방식의 전문적인 사업관리 역량과 신속한 의사결정 체계를 바탕으로 토지등소유자의 권익을 보호하고, 사업의 안정적인 추진을 통해 건대입구역 일대를 서울의 대표적인 복합개발 거점으로 조성할 계획이다.

rkgml925@newspim.com