혼다코리아, 창립 25주년 모터사이클 프로모션…최대 250만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 혼다코리아는 13일 창립 25주년 기념 구매 프로모션을 시작했다
- CB1000 호넷 SP 구매 고객에게 최대 250만원을 지원한다
- CBR600RR·CL500·CT125 구매 고객에도 혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 혼다코리아가 창립 25주년을 맞아 11월 한 달간 모터사이클 구매 고객을 대상으로 최대 250만원의 지원금을 제공하는 프로모션을 진행한다.
혼다코리아는 13일 2025년식 CB1000 호넷 SP를 비롯해 CBR600RR, CL500, CT125 등 4개 모델을 대상으로 구매 혜택을 제공한다고 밝혔다.
CB1000 호넷 SP 구매 고객에게는 투어지원금 250만원을 지원한다. 해당 모델은 1000cc 수랭식 직렬 4기통 엔진을 탑재한 고성능 스포츠 네이키드 모터사이클로, 최고출력 158마력과 최대토크 10.9kg·m의 성능을 발휘한다.
CBR600RR 구매 고객에게는 혼다 순정 리어 캐노피와 휠 스티커, 50만원 상당의 온라인몰 쿠폰을 제공한다. 선착순 100명에게는 모터사이클 레이싱 선수 김민재의 친필 사인이 담긴 23만원 상당의 의류도 증정한다.
CL500 구매 고객에게는 24개월 제휴금융 무이자 할부 또는 60만원 할인 혜택과 함께 60만원 상당의 투어지원금을 제공한다.
2025년식 CT125 구매 고객에게는 20만원 상당의 라이딩 용품 지원금이 지급된다.
이번 프로모션은 11월 말까지 진행되며, 자세한 내용은 혼다코리아 모터사이클 공식 홈페이지와 전국 공식 딜러 및 판매점에서 확인할 수 있다.
chanw@newspim.com