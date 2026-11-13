"무안청사 껍데기만 남나"…무안군민 반발

AI 핵심 요약beta
- 13일 무안군민들이 무안청사 앞에서 행정기능 보장을 촉구했다
- 지역 단체들은 청사 명칭 변경과 조직·인력·예산 보장을 요구했다
- 군민들은 지역 소외와 경제 침체를 우려하며 공동 대응을 선언했다
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무안청사 '전남청사'로 변경·행정권한과 조직·인력·예산 보장 촉구
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 무안청사의 행정기능 축소 우려가 커지면서 무안군민들이 집단 반발에 나섰다. 행정통합에 따른 지역 소외와 경제 침체를 우려하며 실질적인 균형발전 대책을 촉구했다.
무안군 이장협의회와 소상공인연합회 등 지역 단체 및 주민들은 13일 임윤택 무안군의회 의장과 군의원들이 참석한 가운데 전남광주통합특별시 무안청사 앞에서 성명서를 발표하고 청사 명칭 변경과 행정기능 보장을 촉구했다.
주민들은 '서남권 죽이기 중단하라' '무안청사를 전남청사로' 등의 피켓을 들고 민형배 시장의 책임 있는 대책 마련을 촉구했다.
이들은 "무안은 군공항 이전만을 위한 지역이 아니다"며 "행정기능과 조직·인력·예산이 축소되면 인구 유출과 소비 감소로 지역경제 전반이 타격받을 것"이라고 주장했다.
이어 무안청사 명칭을 '전남청사'로 변경하고 실질적인 행정권한과 조직·인력·예산을 보장할 것을 요구했다.
군공항 이전에 대해서도 "무조건 반대하는 것은 아니지만 3대 조건 충족과 군민의 실질적인 동의가 반드시 선행돼야 한다"고 강조했다.
이들은 서남권 국립의대 유치 무산과 청사 문제를 거론하며 지역 홀대에 강한 불만을 드러냈다.
주민들은 "전남도청 이전은 20년에 걸친 역사적 합의"라며 "소모적인 청사 논쟁을 끝내기 위해 정부와 국회에 명확한 합의안을 건의해야 한다"고 촉구했다.
임윤택 의장은 "행정과 경제 기능이 광주로 집중될 것이라는 우려가 현실화되고 있다"며 "군민과 함께 무안청사의 위상을 지키겠다"고 밝혔다.
이들은 지역경제와 교육·주거환경 보호대책 및 군민 참여 공식 협의기구 구성을 요구하며 공동 대응을 선언했다
ej7648@newspim.com