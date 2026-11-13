BGF그룹, 민승배 대표 사장 승진…2027년 임원인사 단행

AI 핵심 요약beta
- BGF그룹은 13일 민승배 대표이사를 사장으로 승진시키는 정기 임원인사를 단행했다.
- 임형근 부문장은 전무로, 신종하 실장과 장성관 권역장은 상무로 승진했다.
- 노수덕·한윤범 수석을 새 보직에 선임하고 계열사 임원 인사도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = BGF그룹이 민승배 대표이사를 사장으로 승진시키는 2027년 정기 임원인사를 단행했다. 현장 조직의 안정성을 유지하면서 차세대 인재 발탁과 순환 배치를 통해 전문성과 조직 간 협업을 강화하는 데 초점을 맞췄다.
BGF그룹은 이 같은 내용을 담은 정기 임원 인사를 13일 발표했다.
이번 인사에서 임형근 상품·마케팅부문장은 전무로 승진했다. 신종하 경영혁신실장과 장성관 3권역장은 각각 상무로 승진했다.
노수덕 수석은 5권역장으로, 한윤범 수석은 상생협력실장으로 새롭게 선임됐다. 계열사인 BGF휴먼넷 대표이사에는 심재준 이사를 내정했다. 김민석 BGF휴먼넷 이사와 유호석 BGF로지스 이사도 선임했다.
BGF그룹은 사업 성장 방향에 맞춰 핵심 기능을 재편하고 그룹 내 시너지를 높일 계획이다. 현장 조직의 안정적인 운영을 바탕으로 성과 중심 경영을 이어가며 중장기 성장 기반을 다진다는 구상이다.
BGF그룹 관계자는 "이번 인사를 통해 전문성을 갖춘 차세대 인재를 적극 발탁하고 활발한 순환 배치를 통해 조직에 새로운 활력을 불어넣고자 한다"며 "이를 통해 조직 간 협업과 시너지 창출을 극대화해 중장기적인 미래 성장 기반을 마련하고 고객 중심의 차별화 전략을 지속 추진할 것"이라고 말했다.
nrd@newspim.com