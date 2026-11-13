[포토스토리] "잡았다! 월척"…강진 중고저수지 들썩

AI 핵심 요약beta
- 강진군은 13일 병영면 중고저수지에서 가래치기 행사를 열었다
- 주민과 방문객 250여 명은 대나무 가래로 물고기를 잡았다
- 100년 전통 공동체 문화인 가래치기를 관광 콘텐츠로 육성할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군 병영면 중고저수지에서 13일 열린 전통 어업 체험행사 '가래치기'에 참가한 주민들이 물속에 들어가 대나무로 만든 가래를 이용해 물고기를 잡고 있다.
강진군은 이날 강진연방죽 생태순환수로 보전협의회 주관으로 열린 가래치기 행사에 지역 주민과 외지 방문객 등 250여 명이 참여했다.
100여 년의 역사를 간직한 가래치기는 병영면 일대에서 전승된 전통 어업 방식이다. 저수지에 들어가 '가래'라는 도구로 물고기를 잡으며 이웃과 수확의 기쁨을 나누던 공동체 문화다.
이날 오전 9시부터 오후 1시까지 진행된 행사에서는 참가자들이 저수지 곳곳에서 가래를 들고 물고기 잡기에 나섰다. 물고기가 잡힐 때마다 웃음과 환호가 이어졌다.
신지마을 채귀진 씨는 무게 5.1kg의 가물치를 잡아 어종별 무게 부문 1위를 차지했다. 중가마을 출신 김정근 씨는 길이 40.5cm의 붕어를 낚아 어종별 크기 부문 정상에 올랐다.
한 체험객은 "어릴 적 어르신들께 듣기만 했던 전통 어업 방식을 직접 체험해 보니 신기하고 뜻깊었다"며 "물고기를 잡는 재미뿐 아니라 지역의 오랜 전통을 경험할 수 있어 더욱 특별했다"고 말했다.
김동신 강진연방죽 생태순환수로 보전협의회장은 "가래치기는 공동체의 정이 담긴 소중한 문화유산"이라며 "젊은 세대가 선조들의 생활 지혜를 배우는 기회가 되길 바란다"고 말했다.
강진원 강진군수는 "지역의 전통문화를 지키는 것은 우리의 뿌리를 기억하는 일"이라며 "세대가 함께 어울릴 수 있는 전통문화 계승 프로그램을 마련하겠다"고 밝혔다.
강진군은 가래치기와 연방죽의 생태환경을 연계한 체험형 관광 콘텐츠를 육성할 계획이다.
ej7648@newspim.com