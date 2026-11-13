BYD코리아, 피트니스 대회 '하이록스' 3회 연속 후원

AI 핵심 요약beta
- BYD코리아가 13일부터 하이록스 서울 2026에 공식 파트너로 참여했다
- 킨텍스에서 씨라이언 6 DM-i 전시와 에어바이크 체험을 운영한다
- 차량 연계 포토존과 타투 프린팅 등 고객 참여 프로그램도 마련했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BYD코리아가 글로벌 실내 피트니스 대회 '하이록스 서울 2026'에 공식 파트너로 참여해 플러그인 하이브리드 스포츠유틸리티차량(SUV) '씨라이언 6 DM-i'를 선보인다.
BYD코리아는 13일부터 15일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 '하이록스 서울 2026'에서 차량 전시와 고객 참여형 체험 프로그램을 운영한다고 밝혔다.
하이록스는 2017년 독일에서 시작된 실내 피트니스 레이스로, 전문 선수와 일반인이 함께 참여하는 대회다. BYD코리아는 지난해 서울 대회와 올해 5월 인천 대회에 이어 국내 하이록스 대회에 3회 연속 공식 파트너로 참여한다.
이번 행사에서 BYD코리아는 '빌드 유어 파워(Build Your Power)'를 주제로 에어바이크 챌린지를 운영한다. 참가자가 페달을 밟아 화면 속 주행거리 게이지를 목표치까지 채우는 방식으로 진행된다.
행사장에는 플러그인 하이브리드 SUV '씨라이언 6 DM-i'도 전시한다. 해당 모델은 전기모터를 중심으로 주행하고 필요에 따라 엔진을 활용하는 '전기 우선' 구동 방식을 적용한 것이 특징이다.
이와 함께 차량과 연계한 아트워크 포토존과 타투 프린팅 체험존도 운영해 참가자들이 브랜드와 차량을 직접 경험할 수 있도록 했다.
BYD코리아 관계자는 "하이록스 참가자들과 도전의 가치를 나누며 세 대회 연속 공식 파트너로 함께하게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 다양한 고객들이 BYD의 브랜드와 기술을 직접 경험할 수 있도록 접점을 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com