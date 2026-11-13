한국자동차기자협회, EV 미디어 토크 개최…전기차 대중화 해법 논의

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中 전기차 공세에 보급형 신차 필요…전기 상용차 확대도 과제

보조금 중심 정책 한계 지적…충전·전기요금·중고차 제도 개선 강조

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 국내 전기차 시장이 대중화 단계에 진입하면서 구매 보조금 중심의 지원 정책을 충전 인프라와 중고차 제도 등 이용환경 개선으로 전환해야 한다는 전문가들의 제언이 나왔다.

EV 미디어 인사이트 토크 전경. [사진=한국자동차기자협회]

한국자동차기자협회는 13일 서울 성수동 스페이스S50에서 열린 '전지전능-전기차 보급활성화를 위한 전시행사'에서 'EV 미디어 인사이트 토크'를 개최했다고 밝혔다.

이날 토론에는 최영석 원주 한라대학교 미래자동차공학과 교수와 김경유 산업연구원 선임연구위원, 류종은 한국자동차기자협회장이 참석해 전기차 대중화와 국내 자동차산업의 경쟁력 강화 방안을 논의했다.

김경유 선임연구위원은 "전기차 시장은 얼리어답터 중심의 초기시장에서 대중시장으로 넘어가는 성장기에 진입하고 있다"며 "테슬라와 BYD 등 수입 브랜드의 가격 경쟁으로 소비자의 선택지가 넓어졌다"고 분석했다.

이어 중국 전기차의 성장에 대응하기 위해 국내 완성차업체도 가격 경쟁력을 갖춘 보급형 전기차를 출시해야 한다고 강조했다. 보급 정책 역시 구매 보조금보다 충전 인프라와 전기요금, 중고차 제도 개선에 무게를 둬야 한다고 제언했다.

EV 미디어 인사이트 토크 전지전능 승용 전기차 존. [사진=한국자동차기자협회]

최영석 교수는 전기차에 대한 소비자 인식이 개선됐지만 수리비와 중고차 가격, 안전성에 대한 불안은 여전히 해결해야 할 과제라고 지적했다.

특히 "전기차 보급정책은 단순한 구매 지원을 넘어 하나의 산업을 성장시키는 관점으로 전환해야 한다"며 전기 화물차와 버스 등 상용차 전동화 확대와 충전·물류 정책의 연계 필요성을 강조했다.

류종은 한국자동차기자협회장은 "보조금 중심의 단기적인 판매 확대보다 소비자가 신뢰하고 합리적으로 선택할 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다"고 말했다.

한편 기후에너지환경부가 주최하는 '전지전능' 전시행사는 오는 15일까지 진행된다. 현대차·기아와 메르세데스-벤츠, BMW, 볼보, 폭스바겐, KGM 등 국내외 완성차 브랜드가 참여해 전기차를 전시하고 관련 체험 프로그램을 운영한다.

chanw@newspim.com