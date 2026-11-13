[중국증시 마감] 엔비디아 쇼크에 기술주 급락, 방어주로 자금 이동 뚜렷

상하이종합지수 3634.35(-21.48, -0.59%)

선전성분지수 10968.79(-229.19, -2.05%)

촹예반지수 2426.08(-83.35, -3.32%)

커촹50지수 1279.66(-30.18, -2.30%)

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 13일 중국 본토 A주 증시 4대 대표지수가 하락 마감했다.

상하이종합지수는 0.59% 하락한 3634.35, 선전성분지수는 2.05% 떨어진 10968.79, 촹예반(創業板)지수는 3.32% 급락한 2426.08, 커촹50(科創50)지수는 2.30% 내린 1279.66 포인트로 장을 마쳤다.

시장 전체 거래대금은 1조6671억 위안으로 전 거래일 대비 2788억 위안 줄었고, 4700개가 넘는 종목이 하락했다.

업종별로는 영화, 돼지고기, 은행, 보험, 백주(고량주) 등이 상승했다. 반면 전자부품, CPO(광통신 패키징), 전자화학재료, PCB(인쇄회로기판), 광섬유 관련 업종은 큰 폭으로 하락했다.

이날 장세는 단순히 기술주 일부가 조정을 받은 수준을 넘어, AI 인프라와 광통신·전자부품 등 고평가 성장주에서 매물이 집중되고 방어주와 소비·콘텐츠 관련 테마로 자금이 이동한 장세로 해석할 수 있다. AI 산업의 성장 기대를 반영해 상승했던 고변동성 기술주에서 차익실현이 집중되고, 상대적으로 방어력이 높은 금융주와 일부 소비·콘텐츠 테마로 자금이 이동했다고 요약할 수 있다.

이날 시장에서는 특히 컴퓨팅 파워(연산 능력) 하드웨어 테마주들이 가장 큰 압박을 받았다. CPO와 PCB, 전자부품 등 데이터센터와 AI 서버 구축에 필요한 부품·장비 기업들이 일제히 약세를 보였다.

이번 기술주 급락에는 엔비디아를 둘러싼 경영 불확실성과 미국의 대중국 반도체 규제 강화 우려도 영향을 미친 것으로 풀이된다. 젠슨 황의 사임으로 엔비디아의 경영 공백과 AI 산업의 불확실성이 부각된 데다, 미국 의회에서 중국 기업의 첨단 AI 반도체 접근과 해외 데이터센터를 통한 원격 사용까지 제한하려는 움직임이 나타나면서 글로벌 AI 공급망에 대한 경계심이 커졌다.

특히 엔비디아 중심의 AI 데이터센터 투자 확대와 밀접하게 연결된 광통신·CPO·PCB 기업에는 부담 요인으로 작용했다. AI 가속기 수요와 데이터센터 투자가 위축될 수 있다는 우려가 관련 부품업체의 성장 기대를 낮추고, 그 동안 주가에 반영된 높은 성장 프리미엄에 대한 차익실현을 자극했을 가능성이 있다.

반면, 영화는 이날 시장의 대표적인 상승 테마였다. 단순한 영화관 관람 수요 회복뿐 아니라 중국에서 빠르게 성장하는 AI 단편극과 숏폼 콘텐츠 산업에 대한 기대가 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.

돼지고기 업종은 양돈 업황 개선 기대에 강세를 보였다. 돼지고기 선물 가격이 6거래일 연속 반등했다는 소식에 가격 회복 기대가 커지면서 매수세가 유입된 것으로 풀이된다. 다만 선물 가격 반등이 실제 양돈업체의 수익성 개선으로 이어질지는 지켜봐야 한다.

은행주는 증시 전반의 약세 속에서도 상승세를 나타냈다. 최근 발표된 3분기 실적이 투자심리를 뒷받침한 것으로 풀이된다. 2026년 3분기까지 중국 A주 42개 상장 은행의 누적 영업수익은 4조6577억 위안으로 전년 동기 대비 7.81% 증가했고, 지배주주 귀속 순이익은 1조7468억 위안으로 3.78% 늘었다. 이 가운데 31개 은행은 영업수익과 순이익이 모두 증가했다.

여기에 기술주 변동성이 확대되는 상황에서 상대적으로 실적 가시성이 높은 은행주와 배당 매력이 있는 금융주로 자금이 이동했을 가능성이 있다. 보험주 역시 금융업종에 대한 투자 수요와 방어적 성격이 부각되면서 강세를 보인 것으로 해석된다.

한편, 이날 중국 인민은행 산하 외환거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.7152 위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.7174 위안) 대비 0.0022 위안 내린 것으로 위안화 가치로는 0.033% 높아진 것이다.

[그래픽 = 텐센트 증권 자료 캡처] 11월 13일 상하이종합지수 주가 추이.

pxx17@newspim.com