브이티, 올 3분기 매출 1378억…해외 시장 확장 통했다

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영업이익 149억원 기록, 분기 해외 매출 역대 최대

유럽·중동·북중미 매출 200% 이상 증가…남미 913% 급증

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 종합 뷰티 기업 브이티가 해외 시장 확대에 힘입어 올해 3분기 역대 최대 분기 해외 매출을 기록했다. 유럽과 중동, 미주 지역에서 매출이 큰 폭으로 증가하며 글로벌 사업 확장세를 이어갔다.

브이티는 올해 3분기 연결기준 매출액 1378억원, 영업이익 149억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 매출액은 전년 동기 1102억원 대비 25% 증가했다.

특히 해외 매출이 분기 기준 역대 최대치를 기록했다. 전체 매출에서 해외 사업이 차지하는 비중도 70%에 달했다.

브이티 로고. [사진=브이티]

지역별로는 유럽과 중동, 북중미 시장의 성장세가 두드러졌다. 이들 지역은 모두 전년 동기 대비 200% 이상의 매출 증가율을 기록했다. 남미 지역 매출도 같은 기간 913% 늘어나는 등 신규 해외 시장에서 판매가 확대됐다.

브이티는 미국 시장 공략을 위한 현지 마케팅도 강화하고 있다. 지난 2분기 미국 로스앤젤레스(LA)에서 '스킨 파머시(Skin Pharmacy)' 팝업 행사를 개최한 데 이어 지난 10월에는 뉴욕에서 미국 뷰티 유통업체 얼타뷰티(ULTA Beauty)와 함께 마스터클래스를 진행했다.

회사는 이를 통해 북미 시장에서 브랜드 인지도를 높이고 현지 소비자와의 접점을 확대하는 데 주력하고 있다.

해외 온라인 판매 확대를 오프라인 유통망 확장으로 연결하는 전략도 추진 중이다. 미국과 유럽의 아마존, 동남아시아 쇼피 등 온라인 소비자 직접 판매(B2C) 채널에서 매출을 늘리는 동시에 현지 기업 간 거래(B2B) 유통망 확대에도 나서고 있다.

브이티는 주요 해외 시장의 판매 증가세와 4분기 대형 판촉 행사 등을 바탕으로 글로벌 매출 확대를 이어간다는 계획이다.

브이티 관계자는 "미국과 유럽의 아마존, 동남아시아 샤피 등 해외 B2C 매출이 지속적으로 상승하고 있고, 이를 통해 해외 오프라인 B2B 영업도 점점 속도를 내고 있다"며 "4분기에 빅 프로모션이 집중되어 있는 만큼, 글로벌 매출 증대가 계속될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com