KB운용, 만기형 회사채·미국 초대형주 ETF 2종 상장

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AA- 이상 우량채권 담는 액티브 ETF…총보수 연 0.05%

미국 대형주 10종목 추종하는 패시브 ETF…총보수 연 0.30%

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 KB자산운용의 상장지수펀드(ETF) 2종목을 오는 17일 유가증권시장에 신규 상장한다고 13일 밝혔다. 신규 상장 종목은 'RISE 27-11 회사채(AA-이상)액티브'와 'RISE 미국초대형주TOP10'이다.

RISE 27-11 회사채(AA-이상)액티브는 신용등급 AA- 이상의 우량채권에 투자하는 만기매칭형 액티브 ETF다. 2027년 10월부터 12월 사이 만기가 도래하는 특수채와 은행채, 기타금융채, 회사채 등을 주요 투자 대상으로 한다.

비교지수는 한국자산평가가 산출하는 'KAP 27-11 회사채(AA-이상) 총수익지수'다. 지수에는 신용등급 AA- 이상, 발행잔액 500억원 이상 등의 요건을 충족하는 채권이 편입된다. 올해 10월 기준 구성 종목은 490개다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

신탁원본액은 1200억원, 1좌당 가격은 5만원으로 예정돼 있다. 총보수는 연 0.05%다. 액티브 방식으로 운용되는 만큼 운용 전략과 운용 능력에 따라 비교지수와 실제 수익률 사이에 차이가 발생할 수 있다.

함께 상장하는 RISE 미국초대형주TOP10은 미국 증시에 상장된 시가총액 상위 10개 기업에 투자하는 패시브 ETF다. 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥(NASDAQ)에 상장된 보통주 및 미국주식예탁증서(ADR) 가운데 일정 요건을 충족하는 종목을 투자 대상으로 삼는다.

기초지수는 'Akros 미국 초대형주 Top 10 Index'다. 종목별 투자 비중은 시가총액에 따라 결정하되 개별 종목의 최대 비중은 25%로 제한한다. 지수 구성 종목은 매년 1월과 4월, 7월, 10월 정기적으로 변경된다.

해당 상품의 신탁원본액은 200억원, 1좌당 가격은 1만원으로 예정돼 있으며 총보수는 연 0.30%다.

두 상품의 신탁원본액과 1좌당 가격은 상장일 전날 최종 확정된다.

한국거래소는 ETF 투자 시 운용비용과 구성 종목 변경 등에 따라 기초지수 수익률과 실제 운용 성과에 차이가 발생할 수 있다고 안내했다. 액티브 ETF는 운용 능력에 따른 성과 차이를, 환헤지를 하지 않는 환노출 상품은 환율 변동 위험을 고려해야 한다.

또한 총보수 외에 기초지수 사용료와 매매비용, 회계감사비용 등이 추가로 발생할 수 있다. 투자자들은 한국거래소와 자산운용사 홈페이지에서 매일 공개되는 납부자산구성내역(PDF)을 확인할 수 있다.

이번 신규 상장으로 오는 17일 기준 국내 증시의 ETF 상장 종목 수는 총 1190개가 될 예정이다.

dconnect@newspim.com