보로노이, 527억 CB 발행 결정…글로벌 신약 임상 개발에 속도

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기관투자자 참여로 연구개발 자금 조달 추진

폐암 신약 VRN11 1차 치료제로 개발 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 보로노이가 글로벌 신약 개발을 위한 연구개발 자금 조달에 나섰다. 527억원 규모의 전환사채(CB)를 발행해 핵심 파이프라인의 임상 개발을 확대하고 글로벌 제약사와의 사업개발 협상력을 강화한다는 계획이다.

보로노이는 527억원 규모의 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 13일 밝혔다. 납입 예정일은 오는 23일이다.

이번 전환사채의 표면이자율은 0%, 만기보장수익률은 연 2%다. 만기일은 2031년 11월 23일이며, 주당 전환가액은 11만1510원으로 결정됐다. 주가 변동에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 최저 한도는 최초 전환가액의 70%로 설정됐다.

보로노이 로고. [사진=보로노이]

이번 자금 조달에는 다수의 기관투자자가 참여했다. 회사는 글로벌 금융시장 불확실성으로 바이오 업종의 투자심리가 위축된 상황에서도 핵심 신약 파이프라인의 개발 가능성을 바탕으로 투자 참여를 이끌어냈다고 설명했다.

한 투자은행(IB) 업계 관계자는 "최근 국내 바이오 기업들의 메자닌 발행을 둘러싼 투자심리가 전반적으로 위축되면서 자금 조달 여건이 녹록지 않은 상황"이라며 "이러한 시장 환경 속에서도 보로노이가 기관투자자들의 참여를 이끌어 낸 것은 회사의 기술 경쟁력과 보유 파이프라인의 성장 잠재력, 향후 사업화 가능성 등이 투자자들에게 긍정적으로 평가된 결과로 볼 수 있다"고 말했다.

보로노이는 조달 자금을 비소세포폐암 치료제 'VRN11' 등 주요 신약 후보물질의 글로벌 임상과 연구개발에 집중 투입할 계획이다.

VRN11은 상피세포성장인자수용체(EGFR) 변이 비소세포폐암을 표적으로 하는 치료제다. 회사는 기존 치료제인 타그리소(성분명 오시머티닙) 투여 이후 내성이나 뇌전이가 발생한 환자군을 대상으로 효능과 안전성 관련 데이터를 확보했다고 설명했다.

최근에는 기존 항암 치료 경험이 없는 환자를 대상으로 하는 1차 치료 임상으로 개발 범위를 확대하고 있다. 이를 통해 VRN11의 치료 적용 범위를 넓히고 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보한다는 전략이다.

다른 주요 파이프라인도 후속 임상을 준비하고 있다. HER2 변이 및 양성 고형암 표적치료제 'VRN10'은 2027년 임상 1b상 진입을 계획하고 있다.

미국 오릭 파마슈티컬스(ORIC Pharmaceuticals)에 기술이전한 'VRN07(ORIC-114, Enozertinib)'은 2027년 글로벌 임상 3상 진입이 예정돼 있다. VRN07은 EGFR/HER2 엑손20 삽입 변이 비소세포폐암을 표적으로 하는 치료제로, 후속 임상은 오릭이 진행할 계획이다.

보로노이는 핵심 파이프라인의 임상 개발을 확대하는 한편, 향후 확보할 임상 데이터를 바탕으로 글로벌 제약사와의 기술이전 등 사업개발 기회도 모색할 방침이다.

보로노이 관계자는 "어려운 자본시장 환경 속에서도 회사의 연구개발 역량과 핵심 파이프라인의 성장 가능성을 믿고 투자에 참여해 준 기관 투자자들에게 감사드린다"며 "지속적인 연구개발 성과와 글로벌 사업개발 기회 확대를 통해 기업가치를 높여 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com