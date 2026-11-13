[ETF 시황] AI 소부장 웃고 SK하이닉스 레버리지 울고…수익률 희비

AI 핵심 요약beta
- 13일 AI 반도체 소부장 ETF가 강세를 보였다
- 13일 SK하이닉스 레버리지 ETF는 하락률 상위에 올랐다
- 머니마켓 ETF에는 자금이 유입되고 레버리지 상품은 유출됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
SK하이닉스 레버리지 7.42% 하락
전 거래일 기준 머니마켓 ETF에 자금 유입
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 13일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 인공지능(AI) 반도체 소부장 관련 상품이 강세를 보였다. 반면 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF는 하락률 상위권에 이름을 올렸다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 전체 ETF 가운데 가장 높은 수익률을 기록한 상품은 PLUS AI반도체소부장액티브로 전 거래일보다 6.48% 상승했다. SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X(5.14%), SOL 금융지주플러스고배당(4.46%), ACE MSCI인도네시아(합성)(4.26%), ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+(4.12%) 등도 상승률 상위권에 올랐다.
반면 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지는 7.42% 내리며 가장 큰 낙폭을 기록했다. TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)(-7.01%), KODEX 방산TOP10레버리지(-6.83%), KODEX SK하이닉스단일종목레버리지(-6.21%), SOL SK하이닉스단일종목레버리지(-6.21%) 등도 약세를 나타냈다.
테마별로는 인도네시아 관련 ETF가 평균 4.26% 오르며 가장 높은 수익률을 기록했다. K-휴머노이드로봇(3.51%), 원유(2.98%), 은행(2.40%) 관련 ETF도 강세를 보였다. 기타 귀금속(-3.67%), 중국 창업판(ChiNext)(-2.90%), 항셍테크(-2.85%), 알리바바(-2.76%) 관련 ETF는 하락 마감했다.
자금 유입은 머니마켓 상품에 집중됐다. 전 거래일 기준 KODEX 머니마켓액티브에 5640억원이 순유입되며 가장 많은 자금이 들어왔다. MIDAS 머니마켓액티브(1203억원), WON 전단채플러스액티브(875억원), RISE 머니마켓액티브(664억원), TIGER 미국S&P500(490억원) 순으로 자금이 유입됐다.
반면 KODEX 레버리지에서는 1680억원이 순유출되며 가장 큰 자금 이탈이 발생했다. KODEX CD금리액티브(합성)(-1515억원), KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)(-1135억원), KODEX 200(-884억원), KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브(-499억원) 등에서도 자금이 빠져나갔다.
winter1004@newspim.com