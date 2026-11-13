티씨머티리얼즈, 올 3분기 영업익 152억…전년비 166% 증가

AI 핵심 요약beta
- 티씨머티리얼즈는 13일 3분기 매출과 영업이익이 큰 폭 증가했다고 밝혔다
- 3분기 매출은 3535억원, 영업이익은 152억원으로 각각 58.6%, 166.2% 늘었다
- 변압기·초고압 전선 소재 판매 증가와 설비 효율 개선이 실적 성장을 이끌었다
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전력인프라 부문 매출 83.3% 증가…전장 사업도 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 전력인프라 소재 전문기업 티씨머티리얼즈가 변압기와 초고압 전선용 소재 판매 확대에 힘입어 올해 3분기 매출액과 영업이익이 모두 큰 폭으로 증가했다.
티씨머티리얼즈는 올해 3분기 매출액 3535억원, 영업이익 152억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 58.6%, 166.2% 증가한 수치다.
특히 회사에 따르면 올해 3분기 실적만으로 지난해 연간 매출액과 영업이익을 모두 넘어섰다.
실적 성장은 전력인프라 사업이 이끌었다. 변압기에 사용되는 연속전위권선(CTC)과 각동선 판매가 증가했으며, 전선 소재 가운데 초고압 부문 매출도 확대됐다. 이에 따라 전력인프라 부문 매출액은 전년 동기 대비 83.3% 증가했다.
전장 부문도 거래처 다변화에 따른 전기차용 소재 판매 증가로 전년 동기 대비 62.3%의 매출 성장률을 기록했다. 반면 가전 및 기타 부문 매출은 가전 시장 부진의 영향으로 13.3% 감소했다.
수익성도 개선됐다. 전력인프라 소재 판매가 늘어난 가운데 최신 생산설비 도입으로 생산 효율성이 높아지면서 원가율이 낮아졌다. 이에 따라 3분기 영업이익과 영업이익률은 모두 직전 분기보다 상승했다.
티씨머티리얼즈는 변압기와 초고압 전선용 소재 수요 증가에 대응하기 위해 확충한 생산설비를 본격적으로 가동할 계획이다. 이를 통해 공급 물량을 확대하고 생산 효율성을 높여 매출 성장과 수익성 개선을 이어간다는 방침이다.
티씨머티리얼즈 관계자는 "변압기와 초고압 전선용 소재 수요에 대응해 늘린 생산설비를 본격 가동할 계획"이라며 "공급 물량을 확대하고 생산 효율을 높여 매출 성장과 수익성 개선을 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com