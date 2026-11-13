GS건설, 폐배터리 자회사 채무·이자 1125억 전액 대위변제

AI 핵심 요약beta
- GS건설은 13일 에너지머티리얼즈 잔여 채무와 이자를 대위변제했다
- GS건설의 대위변제액은 총 1125억5100만원으로 이날 중 지급됐다
- 에너지머티리얼즈는 공장 휴업과 희망퇴직으로 경영 악화를 겪고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설이 자회사 에너지머티리얼즈가 산업은행으로부터 차입한 잔여 채무와 이자를 상환한다.
GS건설은 13일 공시를 통해 자회사인 이차전지 재활용 기업 에너지머티리얼즈가 산업은행으로부터 차입한 잔여 채무와 이자를 대위변제한다고 밝혔다.
변제액은 총 1125억5100만원이며 이날 중으로 변제가 이뤄진다.
대위변제에 따라 GS건설은 에너지머티리얼즈에 대한 구상권을 취득하고, 산업은행이 보유한 기존 근저당권을 이전 받을 예정이다.
에너지머티리얼즈는 2020년 설립된 기업으로 폐배터리에서 배터리 원료 금속을 추출하는 공장을 가동해왔다. 하지만 전기차에서 실제 폐배터리 배출까지 시차가 있어 원료를 확보하지 못했고, 공장 가동률이 약 30%에 머물며 수익성이 악화됐다.
지난달 28일 포항 공장이 휴업에 들어갔고, 전체 직원 130여명에 대한 희망퇴직을 받고 있다.
GS건설 관계자는 "에너지머티리얼즈 잔여 차입금과 이자를 대위변제해 금융 리스크를 선제적으로 차단하고 구상권 및 담보권 확보를 통해 재무적 영향을 최소화할 것이다"고 말했다.
krawjp@newspim.com