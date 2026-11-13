MS 대규모 장애에 국내 기업도 업무 차질…복구는 '진통'

국내 대기업 아웃룩 메일 지연·코파일럿 접속 장애 발생

일부 기업 긴급 공지…업무 시스템 따라 피해 규모 엇갈려

MS, 서버 재가동·용량 확대에도 복구 지연…정상화 시점 불투명

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 마이크로소프트(MS)의 글로벌 서비스 장애가 장기화하면서 국내 기업들의 업무에도 영향을 미치고 있다. 일부 대기업에서 이메일 송수신이 지연되고 인공지능(AI) 서비스 접속이 끊기는 등 불편이 발생했다. 기업마다 사용하는 업무 시스템이 달라 피해 정도에는 차이가 있지만, 장애 발생 이후 12시간 넘게 정상화가 이뤄지지 않으면서 글로벌 클라우드 서비스의 안정성 문제가 다시 부각되고 있다.

13일 정보기술(IT)업계에 따르면 국내 주요 기업들은 이날 오전 MS 서비스 장애에 대응해 내부 공지를 전달하고 사내 업무 시스템의 작동 여부를 점검했다. 일부 기업에서는 직원들이 업무용 이메일인 아웃룩에 접속하지 못하거나 AI 비서 코파일럿을 이용하지 못하는 사례가 확인됐다.

마이크로소프트.[사진=로이터 뉴스핌]

다만 국내 기업 전반의 업무가 중단된 것은 아니다. 한 대기업에서는 이메일 처리 속도가 평소보다 느려졌지만 협업 도구인 팀즈와 코파일럿은 정상적으로 작동한 것으로 알려졌다. 다른 기업에서는 일시적으로 끊겼던 아웃룩 연결이 오후 들어 회복됐다. MS 외에 별도 소통 수단을 갖춘 기업들은 상대적으로 영향을 덜 받은 것으로 파악됐다.

장애는 미국 동부시간 12일 낮부터 본격적으로 나타났다. 미국의 서비스 장애 집계 사이트 다운디텍터에서는 아웃룩 관련 신고가 한때 13만건을 넘어섰다. 미국을 비롯해 유럽과 아시아 등으로 피해가 확산했으며, 일본 정부의 공용 IT 시스템과 호주 정부기관에서도 문제가 발생했다.

이번 장애는 MS의 클라우드 기반 이메일 서비스인 '익스체인지 온라인'에서 발생했다. 이메일 송수신과 관련된 시스템에 문제가 생기면서 아웃룩을 비롯해 해당 서비스를 연동해 사용하는 일부 기능에도 영향을 미쳤다. 다만 팀즈의 채팅과 화상회의 등은 대체로 정상 작동해 MS 365의 모든 서비스가 중단된 것은 아니다.

MS는 시스템 점검 과정에서 일부 서버가 정상적으로 작동하지 않는 문제를 확인했다. 서버의 핵심 처리 기능에 과부하가 걸리면서 응답이 중단되고 전체 서비스 처리 용량도 줄어든 것으로 파악됐다. 일부 서버를 재가동했지만 이용자 요청을 처리하는 과정에서 다시 장애가 발생하는 등 복구 작업에도 어려움을 겪고 있다.

복구 작업도 난항을 겪고 있다. MS가 한국시간 13일 오후 4시께 공개한 장애 공지에 따르면 서버 재시작과 수정 프로그램 적용 이후 일부 개선이 확인됐지만 효과는 제한적인 수준에 머물렀다. MS는 가상머신을 활용한 처리 용량 확대와 서버 상태 점검을 병행하고 있다.

현재까지 악의적인 사이버 공격에 따른 장애 정황은 발견되지 않았다. MS는 정확한 발생 원인을 계속 조사하고 있으며 완전 복구 시점도 제시하지 못한 상태다. 이번 장애로 기업의 이메일과 AI 업무 도구가 단일 클라우드 인프라에 연결된 환경에서 발생할 수 있는 연쇄적인 서비스 중단 위험도 드러났다는 평가가 나온다.

syu@newspim.com