제테마, 원가 절감에 수익성 개선…올 3분기 영업익 39.2% 증가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

연결 매출 189억원·영업이익 14억2000만원, 2분기 연속 흑자

태국 보툴리눔 톡신 공급 확대…중국·브라질 인허가 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 메디컬 에스테틱 전문기업 제테마가 제조원가와 판매관리비 개선에 힘입어 올해 3분기 영업이익을 전년 동기 대비 약 40% 늘렸다. 태국 보툴리눔 톡신 공급과 중국·브라질 시장 진출을 위한 인허가 절차도 추진하고 있다.

제테마는 올해 3분기 연결기준 매출액 189억원, 영업이익 14억2000만원을 기록했다고 13일 공시했다. 영업이익은 전년 동기 10억2000만원 대비 39.2% 증가했으며, 영업이익률은 7.51%로 집계됐다.

제테마는 올해 1분기 6억6500만원의 영업손실을 기록했으나 2분기에는 영업이익 23억600만원을 달성하며 흑자전환했다. 3분기 영업이익은 직전 분기보다 감소했지만 흑자 기조를 이어갔다.

제테마 로고. [사진=제테마]

수익성 개선에는 제조원가 절감과 판매관리비 효율화가 영향을 미쳤다. 회사는 지난해 3분기와 비교해 제조원가와 판매관리비 관련 비율을 각각 약 2%포인트 개선했으며, 연결 자회사의 원가 구조 개선도 영업이익 증가에 기여했다고 설명했다.

제테마는 4분기 해외 보툴리눔 톡신 사업 확대를 통한 실적 개선을 기대하고 있다.

태국에서는 지난 6월 보툴리눔 톡신 품목허가를 취득한 이후 상업용 제품 출하를 진행하고 있다. 회사는 하반기부터 관련 물량이 순차적으로 실적에 반영되고 있다고 밝혔다.

브라질 시장 진출을 위한 허가 절차도 진행 중이다. 제테마는 지난 7월 브라질 보건규제기관(ANVISA)의 원주 생산시설 실사를 마쳤으며, 후속 인허가 절차를 추진하고 있다.

중국에서는 현지 파트너사인 화동에스테틱과 함께 보툴리눔 톡신 품목허가 신청(BLA) 및 상업화를 준비하고 있다.

제테마는 태국 시장 공급 확대와 중국·브라질 인허가 추진을 바탕으로 해외 사업을 강화할 계획이다. 특히 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(cGMP)에 대응하는 생산시설과 기존 해외 독점 공급계약을 활용해 글로벌 시장 공략을 확대한다는 방침이다.

제테마 관계자는 "상반기 일시적 대외 변수를 극복하고 3분기부터 견고한 영업이익 성장 궤도에 확실히 올라섰다"며 "글로벌 cGMP 생산 인프라와 선제적으로 확보한 해외 대규모 독점 공급 계약을 기반으로 4분기 성수기 시장 공략과 글로벌 사업 확대에 주력할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com