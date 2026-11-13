카카오게임즈, '패스 오브 엑자일' 신규 리그 14일 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 13일 ‘패스 오브 엑자일’ 신규 리그를 14일 업데이트한다고 밝혔다.
- 신규 리그는 움브라 지역 마녀단 분쟁과 여왕에 맞선 전투를 담았다.
- 운명 조합·위커맨 성장 시스템과 엔드게임 콘텐츠 개편이 적용된다.
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엔드게임 콘텐츠 개편…아틀라스 패시브 스킬 트리 전면 변경
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 카카오게임즈가 PC 온라인 게임 '패스 오브 엑자일'의 신규 리그 '움브라의 마녀단'을 오는 14일 업데이트한다고 13일 밝혔다.
그라인딩 기어 게임즈가 개발한 '패스 오브 엑자일'은 핵 앤 슬래시 장르의 게임이다. 신규 리그는 움브라 지역 마녀단 간의 분쟁을 배경으로 이용자가 마녀단의 여왕에 맞서 전투를 벌이는 내용을 담았다.
이번 업데이트에서는 마녀단의 부하를 처치해 획득한 '운명(Fate)'을 조합하고 추가 보상을 얻는 시스템이 도입된다. 새로운 성장 시스템 '위커맨(Wicker Man)'을 통해 처치한 보스의 능력을 캐릭터 전투에 활용할 수도 있다.
게임 후반부인 엔드게임 콘텐츠도 개편한다. 신규 시스템 '창조의 실낱'을 도입해 이용자가 원하는 리그 콘텐츠를 선택하고 강화할 수 있도록 했다. 아틀라스 패시브 스킬 트리를 전면 개편하고 기존 '허상' 리그를 상시 콘텐츠로 편입한다.
flurry327@newspim.com