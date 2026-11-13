"군수인데 돈 좀…" 신안군 사칭 피싱 경보

AI 핵심 요약beta
- 신안군은 13일 군수 사칭 메신저 피싱 피해 예방에 나섰다
- 사칭범은 군수 사진을 도용해 50만~100만원 송금을 요구했다
- 군은 금전 요구에 응하지 말고 112나 1332에 신고하라고 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신안군 "금전 요구 응하지 말고 즉시 신고"
[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 신안군에서 군수의 이름과 사진을 도용해 금전을 요구하는 메신저 피싱 시도가 확인돼 각별한 주의가 요구된다.
신안군은 최근 군수 등 공직자를 사칭한 금전 요구 사례가 발생함에 따라 군민과 유관기관을 대상으로 피해 예방에 나섰다고 13일 밝혔다.
군에 따르면 신원이 확인되지 않은 사칭범이 텔레그램 등 모바일 메신저에서 신안군수의 이름과 프로필 사진을 도용해 지인과 유관기관 관계자 등에게 접근한 사례가 확인됐다.
이들은 "급히 부탁할 일이 있다"는 메시지로 상대방의 경계심을 낮춘 뒤 50만~100만원 상당의 송금을 요구하는 수법을 사용했다.
군은 군수나 공무원이 개인 메신저를 통해 금전 거래나 송금을 요청하는 일은 절대 없다고 강조했다.
특히 사칭 수법이 교묘해지면서 실제 계정 여부를 확인하지 않고 프로필 사진만 믿을 경우 피해로 이어질 수 있다고 경고했다.
신안군 관계자는 "공직자를 사칭해 금전이나 개인정보를 요구하는 연락에는 절대 응하지 말고 해당 기관에 전화로 사실 여부를 확인해야 한다"며 "의심 사례나 피해가 발생하면 즉시 경찰(112)이나 금융감독원(1332)에 신고해 달라"고 당부했다.
군은 추가 피해를 막기 위해 경찰에 관련 내용을 신고하고 읍·면 행정복지센터와 공식 SNS를 통해 사기 수법과 예방 수칙을 집중 홍보할 방침이다.
ej7648@newspim.com