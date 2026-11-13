병원마다 다른 의료데이터, AI로 표준화…복지부, 성과교류회 개최

의료기관 EMR 제각각…표준화 부담↑

2029년까지 의료기관 표준화 '추진'

"기관 간 데이터 연계·활용 확대할 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 의료현장의 데이터 표준 적용 부담을 줄이고 기관 간 진료정보 교류를 확대하기 위해 개발 중인 'AI 기반 자동화 소프트웨어'와 '표준통합운영체계' 시제품이 처음 공개됐다.

보건복지부는 13일 경기 성남시 분당서울대학교병원에서 한국보건의료정보원과 함께 '2026 보건의료데이터 상호운용성 지원 기술개발(R&D) 성과교류회'를 개최했다.

정부세종청사 보건복지부 전경 [사진=보건복지부]

이번 행사에서는 의료기관마다 서로 다른 데이터 구조로 인해 발생하는 표준 적용의 어려움을 해결하기 위해 개발된 '인공지능(AI) 기반 자동화 소프트웨어'와 '표준통합운영체계' 시제품이 처음으로 공개됐다. 이어 의료현장의 비용 부담은 줄이면서 기관 간 데이터 연계와 활용을 실질적으로 확대하는 방안이 논의됐다.

복지부는 의료기관 간 진료정보를 같은 기준으로 주고받을 수 있도록 한국 핵심교류데이터와 한국 핵심교류데이터 전송 표준을 마련하고 운영하고 있다. 그러나 의료기관마다 전자의무기록(EMR) 시스템과 데이터 구조, 기록 방식이 달라 표준을 현장에 적용하는 데에는 여전히 어려움이 있다. 특히 기존 데이터를 표준에 맞게 정비·변환하는 과정에서 전문인력과 비용이 소요돼 의료기관의 부담으로 작용하고 있다.

복지부는 이러한 의료기관의 부담을 줄이기 위해 '보건의료데이터 상호운용성 지원 기술개발(R&D)' 사업을 추진하고 있다. 이 사업은 보건의료데이터의 국가표준을 의료현장에 적용하도록 지원하고 의료기관의 표준화 역량을 강화하기 위해 2029년까지 추진된다.

이 사업이 잘 운영되면, 의료기관별로 상이한 데이터 구조와 정보시스템으로 인해 발생하는 의료데이터 표준 적용의 어려움이 AI 기반 자동화 소프트웨어를 통해 해소될 수 있다. 기관 간 데이터 연계·활용을 활성화하고 표준 적용에 필요한 인력과 비용 부담도 줄일 수 있다.

2차년도 성과교류회는 각 공동연구단(컨소시엄)이 개발한 주요 성과를 공개하고 시연하며 산·학·연·병 전문가의 의견을 청취하기 위해 마련됐다. 서울아산병원 컨소시엄은 의료데이터 국가표준의 의료현장 적용을 지원하기 위한 표준데이터모델과 표준통합운영체계를 개발하고 주요 기능을 소개한다.

최경일 복지부 첨단의료지원관은 "국가표준이 의료현장에서 실질적으로 활용되기 위해서는 병원별로 다른 데이터를 표준에 맞게 변환하고 관리하는 부담을 줄이는 것이 중요하다"며 "표준통합운영체계와 AI 소프트웨어를 의료현장에서 검증·보완해 의료기관 간 정보교류와 데이터 활용 확대를 지원하고 이를 위해 AI 기반 자동화로 의료현장의 표준 적용 부담을 덜면서 기관 간 데이터 연계·활용을 실질적으로 확대하겠다"고 했다.

염민섭 한국보건의료정보원장은 "연구개발 성과가 의료현장에서 실질적으로 활용될 수 있도록 의료기관과 참여기관이 긴밀히 협력하고 현장 목소리를 반영해 기술의 완성도를 높이겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com